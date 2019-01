Parede de prédio tombado cai com a chuva e mata homem em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O temporal com rajadas de vento e granizo que atingiu São Paulo nesta quarta-feira (30) causou a morte de um homem na região central da cidade. Leonardo Soares, 32, estava dentro de um automóvel, no estacionamento onde trabalhava como manobrista, quando foi atingido pelo desabamento da parede de um imóvel histórico.

O acidente ocorreu por volta das 17h. Um pedaço da parede do segundo andar do prédio desabou com a força dos ventos, caindo sobre o telhado que cedeu e caiu em cima da caminhonete Tucson onde Leonardo estava.

O manobrista chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Pronto-Socorro da Santa Casa, porém não resistiu. Nesta quinta, o local do acidente seguia isolado para perícia.

Segundo o colega de trabalho dele, Ednaldo de Araújo Moura, 26, o acidente ocorreu dois minutos depois de Leonardo ter entrado no veículo, para se abrigar da chuva que entrava pela frente do estacionamento. O colega estava a menos de 10 m de distância.

"Paralisei, fiquei sem acreditar. Quando voltei a mim, chamei os bombeiros, não quis mexer nele para não piorar. Foi uma perda muito grande. Quando eu olhar para esse lugar, vou lembrar sempre do que aconteceu", disse à reportagem.

Leonardo trabalhava há um ano no local. Natural do interior de Pernambuco, segundo conhecidos, ele vivia há 10 anos em São Paulo e tinha uma filha de cerca de 7 anos. Ele vivia em Jaguaré.

No ano passado, durante outro temporal, pedaços de tijolos do segundo andar do mesmo prédio já haviam se desprendido. Na ocasião, ninguém foi ferido.

O casarão, localizado na esquina das alamedas Piracicaba e Ribeiro da Silva, é tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat) do Estado de São Paulo.