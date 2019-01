Parlamento Europeu reconhece líder opositor como presidente

Folhapress

PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - O Parlamento Europeu reconheceu Juan Guaidó como presidente encarregado da Venezuela nesta quinta-feira (31), aumentando a pressão sobre a União Europeia para que faça o mesmo.

Guaidó, que preside a Assembleia Nacional, declarou-se presidente encarregado do país no último dia 23.

No Parlamento Europeu, a resolução foi aprovada por ampla maioria: 439 deputados votaram a favor, 104 contra e houve 88 abstenções.

No último sábado (26), seis países do continente (Espanha, Alemanha, Portugal, Reino Unido, França e Holanda) deram oito dias para Maduro organizar novas eleições - as realizadas em maio de 2018 são consideradas fraudulentas pela opinião pública internacional.

O prazo expira no domingo (3). Se Maduro não seguir a orientação europeia, as maiores forças do bloco reconhecerão Guaidó como presidente encarregado.

O ditador acenou com a possibilidade de realizar novas eleições legislativas, mas não presidenciais.

Também na quinta, em reunião em Bucareste (Romênia), o conjunto dos ministros de relações exteriores europeus não chegou a uma declaração do mesmo calibre. Ficou acertado que alguns governos (como os de Alemanha, França e Reino Unido) irão compor, ao lado de autoridades de Bolívia, Equador e outros países latino-americanos, um grupo de coordenação de políticas para aproximar Maduro e o campo opositor, impedir a repressão violenta e construir as condições para a realização de novas eleições.

"Não se trata de uma mediação nem de criar vias de diálogo", disse Federica Mogherini, alta representante da União Europeia para a política externa. "A ideia é monitorar o país no caminho rumo a eleições pacíficas, democráticas e livres."