Parque Barigui vai abrigar pequena central hidrelétrica

Da Redação Bem Paraná

O prefeito Rafael Greca anuncia nesta quinta-feira (13), às 15 horas, no Salão Brasil da Prefeitura, a instalação de uma pequena central hidrelétrica no Parque Barigui. O sistema será implantado graças à doação de uma turbina helicoidal da Associação Brasileira de Pequenas Centrais Hidrelétricas (ABRAPCH). O termo de recebimento será assinado durante a solenidade, que contará com a presença de representantes da associação.

Parte do projeto Curitiba Mais Energia, as obras devem ser iniciadas ainda neste ano e concluídas em março de 2019. O sistema de turbina helicoidal, também conhecida como Rosca de Archimedes, vai aproveitar a vazão do vertedouro do lago do Barigui e será capaz de gerar 30 Kw de energia, ou seja, 21.600 Kwh/mês, o que equivale ao uso de 135 casas.

A energia será injetada na rede da Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel), gerando créditos de energia a serem compensados ao município. A economia na fatura de energia elétrica pode chegar a R$ 132 mil. A usina terá o nome de Nicolau Klüppel,uma homenagem ao engenheiro que trabalhou no Ippuc por anos e morreu em outubro de 2016.