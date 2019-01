Hoje o Parque Nacional do Iguaçu celebra 80 anos de criação com bons resultados sustentáveis no universo ambiental e turístico da unidade de conservação. A população de onça-pintada, animal símbolo do parque, cresceu cerca de 70% nos últimos anos. Já a visitação turística, que colabora para o desenvolvimento da economia local e regional, atingiu em 2018 sua melhor marca de todos os tempos, cerca de 1 milhão e 900 mil visitantes.

“Conseguimos potencializar os ganhos ambientais e melhorar a qualidade dos nossos serviços aos visitantes. O resultado é fruto de muito trabalho diário das pessoas que vivem o Parque Nacional do Iguaçu todos os dias. São os funcionários da Polícia Ambiental, da Cataratas S.A, do Macuco, do Hotel, de todas as concessionárias e do ICMBio. Todos juntos fazemos este resultado”, destacou Ivan Baptiston, chefe do Parque Nacional do Iguaçu.

As atividades de comemoração serão concentradas no heliponto das 8h às 9h30 para os funcionários e das 10h30 às 12 horas para convidados. O chefe do Parque Nacional do Iguaçu, Ivan Baptiston, fará a abertura das atividades comemorativas.

O acordeonista Tiago Rossato, talento musical da fronteira e uma das referências da Gaita Ponto no Brasil, fará um show com sua banda para os trabalhadores da unidade. Já a violinista Maryanne Francescon e a acordeonista Moara Pessatti, da dupla Duo Dalia, farão um passeio musical, em frente às Cataratas do Iguaçu, no ritmo do acordeão e do violino.

O Parque Nacional do Iguaçu abrirá um pouco mais tarde, às 10h30, e fechará os serviços de visitação turística às 18 horas. A mudança no horário de atendimento ocorrerá em função da participação dos funcionários nas comemorações dos 80 anos do parque.

Os turistas serão recepcionados com música clássica durante toda a manhã. O grupo Energia Pura fará uma apresentação exclusiva mesclando clássicos, tango, pop clássico, música latina e rock. No período da tarde, será inaugurado o Bosque Memórias Vivas, próximo à Trilha das Cataratas. Os trabalhadores com mais de dez anos de atividades prestadas ao Parque Nacional do Iguaçu serão convidados a plantar mudas nativas.