Parque Nacional do Iguaçu celebra 80 anos nesta quinta

O Parque Nacional do Iguaçu celebra 80 anos de criação nesta quinta-feira (10), contabilizando importantes conquistas na área ambiental e turística. A população de onça-pintada, animal símbolo do parque, cresceu cerca de 70% nos últimos anos, segundo informações do Ministério do Meio Ambiente. Já a visitação de turistas brasileiros e estrangeiros, que colabora para o desenvolvimento da economia regional, atingiu em 2018 a marca de 1,9 milhão de visitantes. Para comemorar, os turistas serão recepcionados com música clássica durante toda a manhã. O grupo Energia Pura fará uma apresentação exclusiva mesclando clássicos, tango, pop clássico, música latina e rock. À tarde, será inaugurado o Bosque Memórias Vivas, próximo à Trilha das Cataratas. Os trabalhadores com mais de dez anos de atividades prestadas ao Parque Nacional do Iguaçu serão convidados a plantar mudas nativas.

Mais uma loja 100% livre de embalagens é inaugurada em NY

Seguindo uma tendência que parece ter vindo para ficar, mais uma mercearia livre de embalagens foi inaugurada, desta vez no Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos. Para reduzir o desperdício, a loja aposta na venda de alimentos à granel.

Além de levar mais uma alternativa para quem busca um estilo de vida com menos produção de lixo, a loja, batizada de Precycle, tem como premissa a naturalização deste processo.

A proprietária da loja à granel e espera que isso estimule outras pessoas a adotarem hábitos tão antigos quanto ecológicos. Inicialmente, ela está fornecendo sacos de papel e espera que, ao longo do tempo, os clientes aprendam a levar seus recipientes.

Portos do Paraná promovem audiência pública sobre ampliação

A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) promove em 23 de janeiro, às 19h, a audiência pública para apresentação do projeto de ampliação do cais de acostagem do Porto de Paranaguá. A reunião será no salão social do Santuário do Rocio (praça Padre Thomaz Sheehan, 211) e toda comunidade pode participar.

O projeto prevê a implantação dos Píeres T, F e L, além da construção de um complexo náutico para recepção de navios de passageiros. As obras devem melhorar a infraestrutura da área portuária, dar mais agilidade à movimentação de produtos e alavancar o turismo na região.