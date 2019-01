Parque Náutico recebe circo e a edição de 2019 do Verão Curitiba

Da Redação

Começa nesta sexta-feira (11), a partir das 13 horas, no Parque Náutico do Boqueirão, o Verão Curitiba 2019. As atividades recreativas e de lazer vão até 24 de fevereiro, sempre aos sábados e domingos, das 13 às 19 horas, e, além Parque Náutico, ocorrerão no Barigui, Passaúna e Lago Azul. De noite, outra atração também estreia no Parque Náutico, o circo Rhoney Espetacular, às 20h30. Selecionado por meio de edital, o Circo Rhoney dá início à segunda etapa do projeto Praça do Circo, lançado pela Prefeitura em 2017. As apresentações também fazem parte da programação do Verão Curitiba 2019.

Para o lançamento do Verão Curitiba nesta sexta foram programadas algumas atividades aquáticas especiais. Serão feitas oficinas de canoa havaiana, clínica de nautimodelismo (pequenos barcos), de iatismo e prancha à vela. Haverá distribuição de senhas e limite de idade para crianças participarem destas atividades.

Também haverá desfile náutico de iatismo e stand-up paddle, gincana competitiva entre equipes de canoa havaiana e regata de nautimodelismo no Parque Náutico, que passou por obras de reforma da Prefeitura recentemente.

Às 15 horas será feita uma apresentação especial do Circo Rhoney para crianças atendidas pela Fundação de Ação Social (FAS). A atividade também marca a inauguração da Praça do Circo no Parque Náutico. “O Verão Curitiba é mais uma iniciativa da Prefeitura para colocar as pessoas em movimento e fazer com que aproveitem os espaços da cidade”, diz o secretário do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), Emílio Trautwein.