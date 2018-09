Parque Tanguá recebe passeio motociclístico e mobilização feminina no domingo

SMCS

A Casa da Mulher Brasileira (CMB) promove a I Motocada da Mulher: Prevenir e Viver Melhor, nesse domingo (30/09), às 9h. Mais de 30 mulheres do grupo de motociclistas Filhas do Vento e da Liberdade sairão da CMB rumo ao Parque Tanguá. A ação abre as atividades do Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção do câncer de mama.

A chegada ao Parque Tanguá está prevista para as 10h. No local terá blitz com distribuição de material educativo sobre qualidade de vida e prevenção do câncer de mama. Viaturas da Patrulha Maria da Penha e o Ônibus Lilás também vão marcar presença.

O Ônibus Lilás levará informação e atendimento às mulheres em situação de violência, acolhimento de denúncias e orientações sobre os direitos contidos na Lei Maria da Penha, entre outros serviços.

O atendimento é gratuito, basta ir ao local.

Aviso de pauta: I Motocada da Mulher: Prevenir e Viver Melhor

Dia: 30/9 (domingo)

Horário de saída: 9h

Concentração: 10h no Parque Tanguá. Rua Oswaldo Maciel, 97 – Taboão.

Endereço da CMB: Av. Paraná, 870 – Cabral.