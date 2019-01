Partida entre Botafogo-SP e Ferroviária marca a 124ª edição entre os clubes do interior

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo-SP e a Ferroviária fazem nesta segunda-feira (28) o clássico do interior paulista conhecido como Bota-Ferro. A partida entre as equipes no estádio Santa Cruz, às 20h, marca a 124ª edição entre os clubes. O Tricolor teve 37 vitórias, a Ferroviária 50, já os empates foram 36. O último encontro entre os clubes no Paulista aconteceu em 2018, com uma vitória do Botafogo por 2 a 1. No Grupo D, o Botafogo ocupa a terceira posição da tabela, com um ponto, já a Ferroviária, no Grupo C, está lanterna também com um ponto.

Ituano e São Bento buscam a sua primeira vitória na fase de grupos do Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ituano enfrenta o São Bento nesta segunda-feira (28), às 17h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu. O times buscam a sua primeira vitória na fase de grupos do Campeonato Paulista. O time do técnico Vinícius Bergantin, que joga no Grupo D, vem de uma derrota para o Novorizontino e um empate contra o São Caetano. O São Bento, do Grupo B, segue com um empate com o Botafogo-SP e uma derrota, de goleada, para o Santos. Ambas as equipes estão na lanterna de seus grupos, com um ponto cada.