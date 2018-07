Partido da Universal, PRB vira ‘noiva cobiçada’ no Paraná

Narley Resende

Controlado pela Igreja Universal do Reino de Deus, o Partido Republicano Brasileiro (PRB) se transformou na ‘noiva’ mais cobiçada das eleições de 2018 no Paraná. De olho nos votos da comunidade evangélica e no tempo da sigla na propaganda eleitoral de rádio e TV, os três principais pré-candidatos ao governo no Estado - o deputado estadual Ratinho Júnior (PSD), o ex-senador Osmar Dias (PDT) e a governadora Cida Borghetti (PP) – disputam intensamente o apoio da legenda. E apesar de ter sinalizado a preferência por Ratinho Jr, o PRB abriu negociações com os demais concorrentes, depois que a indicação da legenda para o vice na chapa do pré-candidato do PSD passou a ser ‘bombardeada’ por aliados do deputado, com o surgimento de acusações contra o presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Edson Campagnolo (PRB).

O vice-presidente do PRB no Paraná, Luizão Goulart, ex-prefeito de Pinhais (região metropolitana de Curitiba) afirma que há um acordo em torno da vaga de vice na chapa de Ratinho Jr, mas com o recuo dele e a negociação do PSD com outros nomes, a legenda passou a abrir o espaço para conversas na véspera das convenções. O próprio PRB ainda não marcou sua convenção. “Uma parte da Executiva acabou estreitando uma conversa com Ratinho Jr e levou essa discussão ao presidente nacional, Marcos Pereira. Ficou combinado que o PRB iria com Ratinho indicando Campagnolo como vice. Essa situação está colocada. Diferente disso, existem conversas agora com Osmar, com Cida. Estamos aguardando a confirmação lá (com Ratinho)”, afirma.

“Qualquer coisa diferente disso tem que ser resolvido na instância em que foi conversado (com a Executiva Nacional do PRB). Houve ruídos de que Ratinho não disponibilizava a vice. O compromisso do PSD com o PRB é vinculado a esse acordo de Brasília. Diferente disso, volta a discussão. O partido está refém há mais de dois meses em função disso”, reclama.

Segundo Luizão Goulart, o PRB espera eleger ao menos dois deputados estaduais e dois federais. Crescimento - Agora pré-candidato a deputado estadual, Luizão deixou a prefeitura de Pinhais com quase 90% de aprovação e foi tema de reportagens nacionais pela façanha. Ele espera ficar com uma das vagas na Assembleia Legislativa neste ano. Luizão nega que o PRB seja “apenas da Universal”. “Hoje o PRB é mais que isso. Ampliou bastante. Eu mesmo sou católico. Além do pessoal da igreja, há outras lideranças de outras religiões. O PRB tem tempo de televisão, tem uma chapa boa para deputado federal e estadual. Tem, claro, uma base importante na igreja, não só na Universal, mas na quadrangular, na missionária, na (Igraja Comunhão Cristã) Abba, várias demoninações já”, destaca.

O PRB tem 20 deputados com mandato na Câmara Federal e está entre as dez maiores bancadas. Com isso, tem o mesmo tempo de TV que o PDT de Osmar Dias. O Podemos, do senador e presidenciável Alvaro Dias, irmão de Osmar, que também flerta aliança com o pedetista, tem 17 deputados.