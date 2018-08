Partidos realizam convenções para ajustar rumos da corrida eleitoral no Paraná

Narley Resende

No último fim de semana do prazo legal, partidos políticos realizam convenções que devem ajustar os rumos da corrida eleitoral para o governo do Paraná após a desistência de Osmar Dias, do PDT, de concorrer. Entre as mais estratégicas está a convenção do PP, da governadora Cida Borghetti, pré-candidata à reeleição, que será neste sábado, a partir das 10 horas da manhã, no Espaço Torres, em Curitiba. A convenção do PDT, para oficializar a desistência de Osmar e decidir o caminho do partido, será amanhã e deve ocorrer no Clube Recreativo Dom Pedro II, em Curitiba, entre uma e quatro horas da tarde.

O Podemos, do senador Alvaro Dias, e o PSL, do deputado federal Fernando Francischini, também realizam convenções neste sábado (4). O Podemos vai confirmar a candidatura de Alvaro à presidência da República. Com a aliança nacional com o PSC, que indicou Paulo Rabello de Castro para vice de Alvaro, deve consolidar também apoio ao deputado estadual Ratinho Junior, do PSD, ao governo. A convenção do Podemos será amanhã (sánado), no Paraná Clube, em Curitiba, a partir das 9 horas da manhã.

Outra pendência vem do PSL, que havia anunciado a candidatura do deputado federal Fernando Francischini ao Senado, e agora está entre as principais incertezas. A legenda chegou a marcar convenção para a primeira semana do prazo, mas desmarcou após recuo na possibilidade de aliança com Ratinho Junior. Francischini agora corre atrás também da governadora Cida Borghetti para dar palanque no Paraná ao presidenciável do PSL, deputado federal Jair Bolsonaro. A convenção será amanhã (sábado) na sede do partido, no bairro Mercês.

O Patriotas, cujo presidente é o agente aposentado da Polícia Federal, Newton Ishii, o “Japonês da Federal”, também fará convenção neste sábado (3). Será a partir das 9 horas, no Hotel Flat Petras Residence. Ishii ainda não definiu quem apoirá e nem se sairá candidato, já que poderia ter problemas com a Lei da Ficha Limpa. O ex-agente foi condenado por corrupção e descaminho, ao facilitar a entrada no Brasil de produtos contrabandeados do Paraguai.

O PPS, presidido pelo deputado federal Rubens Bueno, realizou a convenção ontem (quinta-feira, 3), mas deixou ata em aberto. Ele deve anunciar hoje qual chapa o partido apoiará ao governo. Na convenção do PSDB, na quarta-feira, o ex-governador Beto Richa, presidente estadual da legenda, convidou publicamente o prefeito de Guarapuava, Cesar Silvestre Filho, que é do PPS, para coordenar a campanha ao Senado no interior. Rubens Bueno disse que não há problema no convite pessoal.

O PRB, partido ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, confirmou ontem (quinta-feira) apoio à candidatura de Ratinho Junior ao governo.

Também em convenção ontem (quinta), o Solidariedade, do deputado estadual Marcio Paulik, deixou ata em aberto. O SD era a única sigla confirmada na coligação de Osmar Dias. Com o fim da chapa, o partido ainda não anunciouo com quem irá se coligar. Já o PTB, também ontem (quinta), confirmou o deputado federal Alex Canziani como candidato ao Senado na chapa de Cida Borghetti.

PSB e DEM, que já realizaram convenções e ameaçaram deixar a coligação da governadora, caso o PSDB fosse excluído da aliança, já sinalizavam rever as posições. Os dois partidos devem confirmar o apoio à Cida mesmo sem os tucanos, de olho na força do “chapão” governista para elegerem candidatos a deputado federal e estadual.

O MDB, do senador Roberto Requião, que realizou convenção no dia 21 de julho, deve confirmar hoje (sexta-feira, 3) a candidatura do deputado federal João Arruda ao governo, depois que Osmar rejeitou aliança. O PT, do ex-deputado Doutor Rosinha, pré-candidato ao governo, ainda não definiu quem será vice na chapa. Negocia com PCdoB. PSOL, REDE e PRTB têm chapas completas com os candidatos definidos já desde o início do período de convenções.