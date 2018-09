Passageiro poderá medir bagagem de mão com aplicativo da Latam

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Latam anunciou nesta segunda-feira (24) o lançamento de um sistema de realidade aumentada em seu aplicativo para smartphones e tablets. Isso vai permitir aos passageiros verificar com antecedência se sua bagagem de mão atende às especificações permitidas.

Para acessar a ferramenta, os usuários devem entrar no menu Mais do aplicativo, e então selecionar a opção Realidade Aumentada e seguir as instruções na tela para adicionar a caixa virtual e compará-la com a bagagem de mão. Um vídeo detalha o passo a passo para medir a bagagem.

A ferramenta está disponível para sistema operacional iOS na versão 11.0 ou superior e para Android na versão 7.0 ou superior. Para funcionar, o dispositivo móvel deve ter instalado a versão mais recente do aplicativo da Latam.