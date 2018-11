Passagem aérea para o Réveillon é mais barata nesta semana, aponta site

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Esta semana, do dia 5 a 11 de novembro, é considerada o melhor período para fechar a compra de passagens aéreas para viajar na semana do ano-novo. A economia média é de até 10% no valor usual das tarifas de viagens nacionais.

É o que indica um levantamento do Skyscanner, site buscador de passagens aéreas e hotéis. A pesquisa levou em conta os valores das reservas feitas entre janeiro e dezembro de 2017 para o Réveillon de 2018.

O destino mais procurado para o período é o Rio de Janeiro, local da mais tradicional queima de fogos da virada no país. Depois, vêm São Paulo, Salvador, Fortaleza, Recife, Florianópolis, Natal, Porto Seguro (BA), Maceió e Porto Alegre.

O site informa ainda que o pior período para fazer as reservas é no começo de dezembro, entre os dias 3 e 9, quando os valores ficam até 8% mais altos.

HÁBITOS

O Skyscanner também divulgou os resultados de uma pesquisa feita em parceria com o Ibope para entender os hábitos de viagem dos brasileiros. O questionário foi respondido por mil pessoas das cinco regiões brasileiras entre agosto e setembro de 2018.

Ao levantamento, 52% dos entrevistados disseram que costumam comprar passagens aéreas para viagens nacionais cerca de seis semanas antes da data da partida. Mais da metade (57%) tem viagem planejada para algum destino no Brasil, e 20% para algum lugar na América do Sul.

Um quarto dos viajantes espera gastar até R$ 3.000 na próxima viagem; 21% dizem ter verba de até R$ 5.000; e 16% dos entrevistados querem gastar até R$ 1.000.