Passaporte japonês é o mais poderoso do mundo; brasileiro está em 17º lugar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Japão é o país com o passaporte mais poderoso do mundo, segundo o ranking Henley Passport Index 2019. Seus cidadãos podem entrar em 190 países sem necessidade de tirar previamente o visto -ou estão livres do visto ou podem emiti-lo na chegada ao destino.

O Brasil está na 17ª posição da lista, com acesso a 171 países sem exigência de visto prévio. No 2º lugar, estão Singapura e Coreia do Sul, consagrando a Ásia no topo.

O ranking é elaborado pela assessoria em cidadania e residência Henley & Partners, que usa os dados da Iata (Associação Internacional do Transporte Aéreo, na sigla em inglês). No site em que está disponível, é possível ver também a relação dos passaportes mais poderosos em diferentes anos, desde 2006.

O Reino Unido e os Estados Unidos continuam caindo posições em relação aos últimos anos. Em 2015, ambos lideravam a lista e, hoje, ocupam a 6ª colocação.

Na última posição, estão Iraque e Afeganistão, com acesso a apenas 30 países sem necessidade de visto prévio.

A seguir, confira as primeiras e últimas colocações do Henley Passport Index 2019:

Os passaportes mais poderosos:

1. Japão (190 países)

2. Singapura e Coreia do Sul (189)

3. França e Alemanha (188)

4. Dinamarca, Finlândia, Itália e Suécia (187)

5. Luxemburgo e Espanha (186)

6. Áustria, Holanda, Noruega, Portugal, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos (185)

7. Bélgica, Canadá, Grécia e Irlanda (184)

8. República Tcheca (183)

9. Malta (182)

10. Austrália, Islândia e Nova Zelândia (181)

11. Hungria, Letônia, Lituânia, Eslováquia e Eslovênia (180)

12. Estônia e Malásia (179)

13. Liechtenstein (178)

14. Chile (175)

15. Mônaco e Polônia (174)

16. Chipre (173)

17. Brasil (171)

18. Argentina (170)

19. Bulgária, Hong Kong e Romênia (169)

20. Andorra, Croácia e San Marino (168)

Os passaportes mais fracos

100. Eritreia (38)

101. Iêmen (37)

102. Paquistão (33)

103. Somália e Síria (32)

104. Afeganistão e Iraque (30)