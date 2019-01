Pássaros silvestres são resgatados durante ações da Polícia Ambiental no Litoral

Operação Verão

Denúncias encaminhadas ao Batalhão de Polícia Ambiental Força-Verde (BPAmb-FV) resultaram no resgate de 24 aves nativas do ecossistema paranaense que estavam em locais de cativeiro em Antonina e na região da Represa de Vossoroca. As ocorrências foram no sábado (12/01) e os policiais militares ambientais também apreenderam materiais utilizados para a captura dos pássaros.

