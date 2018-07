Pátio Faivre realiza arraiá neste sábado

Redação Bem Paraná, com assessoria

O Arraiá do Pátio Faivre está chegando. Vai ter pipoca, quentão, pinhão, milho cozido, canjica, arroz doce, amendoim caramelizado e muita diversão na Festa Junina da vila gastronômica mais descolada da cidade. O evento acontece no sábado (23), das 11 às 23 horas.

Cada uma das operações vai oferecer um prato típico na festa que homenageia São João. Além disso, vai ter uma barraquinha decorada ao melhor estilo junino no Pátio Faivre com mais doces típicos como rapadura, paçoca, pé de moleque, doce de abóbora, entre outras delícias. Impossível resistir! Mas não pense que será somente isso. Vale conferir o cardápio dos espaços de gastronomia do Pátio Faivre, que atende a todos os gostos e bolsos. Tem hambúrgueres, batata frita, pizzas, fish’n’chips, pasteis, shawarma, passando por massas, sopas, sobremesas e, claro, drinks especiais e muito chope para acompanhar e animar a festa.

Localizado na Rua Doutor Faivre, o Pátio Faivre tem como foco um público descolado, é decorado com o melhor de arte de rua e tem capacidade para receber até 400 pessoas. São oito operações em funcionamento, General Chopp ‘n’ Beer, Paradoja Bar, Tom Pastel, Delicious Bubble Waffle, Pasta La vista, King Shawarma e RedFace. O espaço conta com atrações musicais, é um ambiente Pet Frendly e aceita reservas para aniversário. O Pátio Faivre é uma ótima opção para os mais variados compromissos do dia, entre eles um almoço gostoso, um happy hour com os amigos ou até mesmo um encontro de casal.

O Pátio Faivre fica na Rua Doutor Faivre (nº 229), no Centro de Curitiba. O empreendimento funciona de segunda a sábado, das 11h às 23h. Mais informações na página oficial do empreendimento no Facebook ou pelo telefone (41) 99121-9070.