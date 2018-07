Pátio Faivre realiza mais uma edição do Festival do Deizão

Redação Bem Paraná com assessoria

O Pátio Faivre realiza mais um “Festival do Deizão”. Devido ao sucesso da edição passada, a vila gastronomia estendeu para três dias o evento, que acontece desta vez na quinta (28), sexta-feira (29) e sábado (30 de junho), com opções de comidas e bebidas por R$ 10.

As operações do espaço de gastronomia mais descolado da cidade, que fica no centro de Curitiba, vão oferecer shawarma, sopas, hambúrguer, pizza, fish’n’chips, pastel e sobremesa, regado a muito vinho e cerveja a preço fixo de “deizão”. O evento acontece durante todo o dia, das 11 às 23 horas.

No cardápio o King Shawarma o sanduíche de frango ou a opção de proteína de soja a R$ 10. No Pasta La Vista, o cardápio conta com duas opções de sopa a cada dia do festival ou taça de vinho nacional por “deizão”. Na Tom Pastel, vai rolar pastel tamanho médio de costela e queijo. No General Chopp ‘n’ Beer vai ter hambúrguer, batata gigante ou double de chopp pilsen a R$ 10. Já o Delicious Bubble Waffle, vai oferecer o Little bubble. No Paradoja Bar, Fish’n Chips ou dois pedaços de qualquer sabor de pizza vão ser as opções do “Festival do Deizão” do Pátio Faivre, e na RedFace dois copos de 300mL da cerveja IPA Capivara Baby.

Além das opções do “Festival do Deizão” do Pátio Faivre, o cardápio da vila é variado e cheio de sabor para um público descolado, que busca comida de qualidade em um ambiente moderno e aconchegante.

O Pátio Faivre fica na Rua Doutor Faivre (nº 229), no Centro de Curitiba. A terceira edição do “Festival do Deizão” será realizada nos dias 28, 29 e 30 de junho, das 11h às 23h. Mais informações na página oficial do empreendimento no Facebook ou pelo telefone (41) 99121-9070.