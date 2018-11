Patricia Abravanel afirma que Silvio Santos não assediou Claudia Leitte

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Patrícia Abravanel, 41, uma das filhas do apresentador Silvio Santos, comentou nesta sexta-feira (16) sobre o caso que repercutiu durante a semana entre Silvio e Cláudia Leitte. No sábado (10), durante o Teleton, o apresentador disse para a cantora que não poderia abraçá-la se não ficaria excitado.

"Foi uma brincadeira de mau gosto. Mas assédio não né!! Menos vai!!", respondeu Abravanel a um dos comentários na foto de sua irmã, Daniela Beyruti. Na publicação de Daniela, uma imagem trazia a frase "Promova o que te encanta ao invés de atacar o que te desagrada".

Daniela Beyruti também usou seu perfil do Instagram, durante essa semana, para defender o pai. "Tenho escutado tanto absurdo esses dias. Me pergunto: Será que um homem íntegro, trabalhador, super pai, avô, bisavô, bom marido, colega de trabalho, comunicador de décadas e pessoa que sempre semeou o bem, assediaria mesmo uma mulher na frente de sua esposa e filhas ou estaria fazendo seu trabalho de apresentador brincando no palco com uma outra artista?", escreveu ela na legenda.

Ela ainda disse sentir saudades da TV de antigamente, onde "existia muita brincadeira e pouco constrangimento". Depois, publicou uma série de fotos de Silvio ao lado de Íris. "Orgulho de quem ele é e de tudo que ele fez! Dos valores que ele tem", escreveu ela.

ENTENDA O CASO

Durante sua apresentação no Teleton, no último sábado (10), Cláudia Leitte passou por uma situação que ela classificou como de constrangimento e machismo.

Na ocasião comentada, Silvio Santos disse que não abraçaria a cantora, que usava um vestido rosa. "Esse negócio de ficar dando abraço me excita e eu não gosto de ficar excitado", disse o apresentador. "No sentido feliz da palavra, né? De alegria, euforia, excitação.", completou Claudia. "Não, não é euforia, não. É excitação mesmo", disse Silvio.

Ao longo da semana, Patrícia Abravanel foi pressionada por seus fãs, através do Instagram, para que Silvio se desculpasse. Alguns comentários pediam até que ela assumisse o comando do canal.

O último post de Patricia é sobre a sua participação no programa Lady Night, de Tatá Werneck, exibido no Multishow. Durante a entrevista, Patricia falou um pouco sobre o pai. "Fico nervosa quando preciso gravar com ele, por causa das besteiras que ele solta", afirmou a apresentadora, sem entrar em polêmicas.

Instagram Boa sexta https://www.instagram.com/p/BqPrgYwgRw2/