Patrícia Poeta curte férias com o filho na Austrália

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De férias do "É de Casa" (TV Globo), a apresentadora Patrícia Poeta foi com o filho, Felipe Soares Poeta, curtir férias na Austrália. Por lá, os dois estão aproveitando e muito os pontos turísticos, em especial as praias.

Nesta terça-feira (17), a apresentadora mostrou seu dia de sol, mar e areia —com direito a renovação do bronzeado— e contou um pouco do que fizeram.

"O 'stop' de hoje foi na cidade de Byron Bay, que tem algumas das praias mais pops da Austrália. Do alto de Byron Cape o visual é incrível! O verde das florestas se mistura ao azul da água. E você consegue ver de lá mesmo baleias, tubarões, entre outros animais marinhos. É lindo! Na mesma área, fica ainda o ponto mais oriental do país, como mostro nas fotos acima. Depois de tanta beleza, a tarde acabou como sempre: na água, né Felipe Soares Poeta? Com um bom surf! Beijos pra todos e ótima terça. A minha foi demais", disse ela.

Em outra imagem, ela brincou sobre o fato de estarem quase sozinhos nos destinos em que passam. "O flagrante aí de cima não foi feito por nenhum paparazzi, não (risos). Foi pelo meu filhão, enquanto estava lá admirando essa beleza toda. Sim, estávamos só nós praticamente nessa praia", falou.