Paul McCartney confirma show em Curitiba. Veja os preços

Redação Bem Paraná

Agora é oficial. Paul McCartney anunciou, nesta segunda-feira (03), que voltará ao Brasil em março de 2019 para apresentações de sua nova turnê "Freshen Up".

Os shows acontecerão nos dias 26 e 30 de março, respectivamente, em São Paulo no Allianz Parque e em Curitiba, no Estádio Couto Pereira. Oos shows tem realização da Time For Fun. Há ainda, a informação de que uma segunda data esteja reservada no Allianz Parque para o dia 27 de março. O anúnico do show extra deve ocorrer após as vendas dos ingressos da primeira data.

Para os shows da The Freshen Up Tour no Brasil em São Paulo e Curitiba, haverá pré-venda exclusiva ´para fãs cadastrados no site internacional de Paul McCartney. Essa ação tem ínicio às 10h do dia 04 de dezembro (terça-feira) e encerra às 20h do dia 05 de dezembro (quarta-feira). Os fãs receberão direto do site as instruções e código de acesso. O estoque da pré venda é limitado.

As vendas gerais serão realizadas pelo site da Tickets For Fun, www.ticketsforfun.com.br ou pelos pontos de venda e começam a partir do dia 06 de dezembo. Veja os preços:

CURITIBA

SETOR

½ ENTRADA

INTEIRA

ARQUIBANCADA

R$ 130,00

R$ 260,00

PISTA

R$ 225,00

R$ 450,00

CADEIRA

R$ 290,00

R$ 580,00

PISTA PREMIUM

R$ 425,00

R$ 850,00



SÃO PAULO

SETOR

½ ENTRADA

INTEIRA

CADEIRA SUPERIOR

R$ 200,00

R$ 400,00

PISTA

R$ 240,00

R$ 480,00

CADEIRA INFERIOR

R$ 315,00

R$ 630,00

PISTA PREMIUM

R$ 445,00

R$ 890,00

Além do Brasil, Paul McCartney passará por mais dois países da América do Sul, em Santiago, no Chile, dia 20 de março, e em Buenos Aires, na Argentina, dia 23 do mesmo mês.

Esta será a primeira vinda do músico para Curitiba após aproximadamente 26 anos, quando se apresentou na Pedreira Paulo Lemisnki com a The New World Tour, em 1993. A última vinda de Paul McCartney ao Brasil aconteceu em outubro de 2017, quando passou por quatro cidades brasileiras com a turnê ‘One On One’: Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte e Salvador.

A turnê ‘Freshen Up’ teve início em setembro deste ano e já passou pelo Canadá e pelo Japão. No momento, os shows estão passando por diversos países da Europa e, no ano que vem, após a passagem pela América do Sul, há shows marcados nos Estados Unidos a partir do mês de maio. Os fãs brasileiros agurdam ansiosamente o retorno do beatle!