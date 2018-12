Paul McCartney e Emma Stone se unem em clipe 'anti-bullying'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor britânico Paul McCartney, 76, juntou-se à atriz ganhadora do Oscar Emma Stone, 30, no vídeo de sua nova música de trabalho, "Who Cares". Paul afirma que espera inspirar os jovens a se posicionarem contra o bullying.

A dupla aparece fazendo mímica e dançando em um set preto e branco ao lado de figuras semelhantes a arlequins que atormentam Emma, antes de ela e Paul escaparem no carro do ex-Beatle.

O cantor e compositor também somou forças com a organização sem fins lucrativos Creative Visions para lançar a campanha #WhoCaresIDo, inspirada por uma frase de sua canção: "Quem se importa com você, eu me importo".

"Minha esperança é que, se há crianças sendo assediadas, e há... talvez ouvindo esta canção e vendo este vídeo elas possam pensar que não é tão ruim", disse McCartney em seu site.

"Who Cares" faz parte de seu 17º disco de estúdio, "Egypt Station".