Paul McCartney em Curitiba

Os fãs do cantor do cantor britânico e ex-Beatle Paul McCartney terão mais um motivo especial para se hospedarem no Bourbon Curitiba Hotel (www.bourbon.com.br).

Em março de 2019, a cidade de Curitiba será palco da turnê “Paul McCartney Freshen Up” e o Bourbon Curitiba está com diária para duas pessoas a partir de R$ 2.000 incluindo dois ingressos para o show e o transfer. O show ocorrerá dia 30 de março no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

O Bourbon Curitiba preparou esse pacote exclusivo em que o hóspede poderá curtir a apresentação e ainda usufruir de toda a comodidade e conforto da Rede Bourbon.

O valor da diária também inclui café da manhã no restaurante e late check out no domingo (31/03), mediante disponibilidade. Saiba mais em https://www.bourbon.com.br/hotel/upscale-pt/convention-hotel-pt/bourbon-curitiba-convention-hotel-2-3/. Reservas mediante disponibilidade: reservas.curitiba@bourbon.com.br, 41-3221-4600.

A experiência de assistir um show ao vivo de Paul McCartney é tudo o que um amante de música poderia querer de um show de rock: quase três horas dos melhores momentos dos últimos 50 anos da música, dezenas de canções de Paul, dos Wings e, claro, dos Beatles.

Como se fossem as trilhas sonoras de nossas vidas. Nos últimos 15 anos, Paul McCartney se apresenta com a banda formada por: Paul “Wix” Wickens (teclados), Brian Ray (baixo / guitarra), Rusty Anderson (guitarra) e Abe Laboriel Jr (bateria).