Paula e Hariany se isolam dos demais participantes da casa durante a festa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de um paredão tenso, que eliminou Gustavo da casa, e de um dia marcado por discussões por causa de comida, os 'brothers' aproveitam a noite de festa. Paula e Hariany, que se salvaram da última berlinda, estão isoladas do restante do grupo.

Enquanto os colegas caem na pista de dança, a dupla prefere conversar sobre o clima na casa.

"Hoje é festa, por que tem que ficar nesse clima ruim com alguém? Ridículo isso!", diz Paula. "Mas não fomos nós que viramos as costas para ninguém não", responde Hariany.

Vendo o isolamento das colegas, Isabella pergunta para Hariany: Amiga, vocês estão tão estranhas. Aconteceu alguma coisa?" A 'sister' nega, mas a goiana insiste que ela mais distante.

"Não, estou de boa. Só o Diego parece que está de cara virada para gente", afirma Hariany.

Isabella diz que acredita que isso ocorre porque ele acha que a dupla está distante.

O tema desta vez é Grandes Navegações. A decoração é inspirada em embarcações, com muitas cordas e escadas, com direito a pista de dança simulando a popa de um navio.

No cardápio, destaque para as opções da cozinha portuguesa, com bolinhos de bacalhau e polvo com batatas ao murro. Entre os doces, o tradicional pastel de nata e muitas outras delícias.

Como aconteceu nas outras festas, antes da abertura da casa para o jardim, os participantes assistiram um vídeo explicativo sobre o tema da noite.

sta quarta-feira (30) foi marcada por discussões envolvendo a divisão da comida. Os 'brothers' fizeram a divisão do pão, banana e ovos por pessoa, itens que costumam dar mais confusão.

Pouco antes do início da festa, houve uma nova discussão sobre a quantidade de ovos. Maycon sugere a recontagem, porque acha que a conta está errada. Mais cedo ele já tinha levantado este assunto.