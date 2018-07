Paulinho Moska e Orquestra À Base de Corda se unem em Antonina

Da redação

O compositor e cantor Paulinho Moska e a Orquestra À Base de Corda (OABC) abrem o Festival de Inverno da Universidade Federal do Paraná, neste sábado (14), em Antonina. No repertório estão sucessos de um dos mais importantes nomes da MPB, em releituras feitas pelo grupo curitibano. A apresentação é gratuita e acontece no Coreto da Praça Coronel Macedo, às 21h30.

A parceria dos artistas no palco promete repetir o sucesso que foi a performance na Corrente Cultural 2013, e em 2015, no projeto Sesi Música. “Após termos feito alguns arranjos para uma música dele, a parceria foi inevitável. A nossa sintonia fluiu muito rápido e a voz dele casa bem com a Orquestra”, acredita João Egashira, diretor musical e regente da formação que é mantida pela Fundação Cultural de Curitiba.

Entre as composições escolhidas constam ‘Tudo novo de novo’, ‘A seta e o alvo’, ‘A idade do céu’, ‘Pensando em você’, ‘O mundo’, ‘O último dia’ e ‘Relampeando’, levando ao público o talento do carioca Paulinho Moska. Este show o une à excelência da Orquestra À Base de Corda (OABC), criada pelo maestro Roberto Gnattali, em 1998. O grupo dedica-se à pesquisa e à divulgação da música brasileira, sendo que sua formação instrumental ímpar – com violino, bandolim, cavaquinho, viola caipira, violão, violão 7 cordas, piano e percussão – resulta em uma sonoridade bastante particular.

Serviço

Paulinho Moska e Orquestra À Base de Corda

Onde: Coreto Praça Coronel Macedo – Antonina

Quando: Sábado, 14 de julho, às 21h30

Quanto: grátis