Paulinho reestreia na China e é ofuscado por atuação de gala de Talisca

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Doze dias depois da eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo, Paulinho já retornou aos gramados. Sem qualquer período maior de descanso, o meio-campista brasileiro fez a reestreia pelo Guangzhou Evergrande nesta quarta-feira (18), na vitória por 4 a 0 sobre o Guizhou Zhicheng pelo Campeonato Chinês. O agora camisa 9 do time acabou ofuscado por outro compatriota.

Na disputa pela liderança da liga, o Guangzhou contou com três gols de Anderson Talisca, grande protagonista do jogo que marcou a volta de Paulinho à China. Após Gao Lin abrir o placar aos 8min, o ex-jogador do Bahia ampliou aos 28min.

No segundo tempo, Talisca, também contratado neste segundo semestre pelo atual heptacampeão chinês, reapareceu aos 17min e aos 33min para transformar a vitória em goleada. O Guangzhou ocupa a quarta posição na tabela com 21 pontos, quatro a menos que o Beijing Guoan, de Renato Augusto

Paulinho voltou ao Guangzhou depois de apenas uma temporada com o Barcelona. Para repatriar o meio-campista, o time chinês pagou 50 milhões de euros (R$ 230 mi) ao clube catalão.