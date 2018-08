Paulista vencedor do Mister Brasil CNB soube do concurso por causa do BBB com Jonas Sulzbach

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Acredito muito em Deus e acho que era isso que ele tinha planejado para mim", falou o paulista Samuel Costa, 24, logo após vencer a final do Mister Brasil CNB 2018. O concurso de beleza, realizado na noite desta sexta (10) em Angra dos Reis (RJ), teve 49 candidatos em busca da chance de representar o país internacionalmente.

"Acho que meu diferencial foi evidenciar, além da minha essência, a vontade e sonho que eu tinha de vencer", disse ele, que teve pouco mais de 20 dias para se preparar para a disputa, após o titular da faixa de Mister São Paulo abdicar.

"Em outubro passado disputei o título estadual, mas fiquei em segundo lugar. Tinha a possibilidade de ir ao nacional com a faixa de Mister Baixada Santista, mas estava sem patrocínio. Quando o vencedor abriu mão do título, assumi o posto, consegui os apoios que precisava e busquei foco para alcançar um bom resultado. Era para acontecer!", diz.

Ele recebeu a faixa das mãos do catarinense Matheus Song, 23, vencedor de 2017. O segundo lugar ficou com o Mister Santa Catarina, Danthy Meirelles, 23, seguido pelos representantes do Espírito Santo, Rodolfo Donna, 24, e Litoral Sul Gaúcho, Gil Raupp, 29. Todos vão representar o país em concursos masculinos internacionalmente.

Não apenas o vencedor do Mister Brasil CNB terá a chance representar o Brasil em concursos internacionais. De acordo com a organização, os demais candidatos mais bem classificados também poderão participar de outros certames. Além do Mister Mundo, há o Mister Supranational, Mister Global, Manhunt International e Mister International.

Costa vai se preparar para disputar daqui a alguns meses o Mister Supranational 2018, uma vez que o Mister Mundo --ou Mister World, no original, o maior concurso de beleza para homens-- não tem edição programada para este ano.

NUNCA TIVE NADA DE MÃO BEIJADA

O rapaz descobriu o concurso por conta da 12ª edição do Big Brother Brasil (Globo), que teve como um dos participantes Jonas Sulzbach, vencedor do Mister Brasil CNB 2010 e hoje um dos líderes do grupo fitness Mahamudra.

Desde então, acompanhava o certame e nutria o sonho de participar. "Era fã do programa e pesquisava sobre as pessoas da casa", explica Costa.

Além de Jonas, os atores Anderson Tomazini (o Xodó de "O Outro Lado do Paraíso") e Lucas Malvacini (o Anjinho de "Amor à Vida"), os ex-BBBs Rodrigão e Eliéser, e o modelo internacional Lucas Gil também participaram do concurso.

"Meu objetivo era mostrar quem eu sou e saber como eu ia seria avaliado. Penso que minhas boas qualidades humanas como humildade, caráter, perseverança e educação superam minhas qualidades físicas. Como o concurso não avalia apenas beleza exterior, considerei que seria uma boa oportunidade."

Natural de Santos, no litoral paulista, Samuel Costa pontua que suas conquistas na vida nunca foram fáceis. "Jamais pensei que eu, uma pessoa de origem humilde teria uma chance de ser Mister Brasil. Meu pai é pedreiro e minha mãe é assistente social. Nunca tive nada de mão beijada e sempre tive que correr atrás dos meus objetivos para trilhar meu caminho. Tenho muito orgulho da minha origem e tudo que aprendi a valorizar nessa trajetória."

Estudioso, o Mister Brasil CNB 2018 está na metade do curso de educação física na universidade, mas já é formado em fisioterapia e pós-graduado na área. "Quero ser um exemplo para pessoas e inspirá-las a correr atrás dos seus sonhos, além de reforçar que é a beleza interior que vale mais."