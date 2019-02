PC do B e PDT formam bloco na Câmara e suprimem espaço de grupo do PT

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em um contragolpe no PT, o PC do B e o PDT registraram no início da tarde desta sexta-feira (1º) um bloco com 10 partidos na Câmara dos Deputados, reunindo 105 parlamentares.

Sob a liderança de André Figueiredo (PDT-CE), grupo na Câmara será formado por Patriota, Podemos, Solidariedade, PPS, Avante, DC (Democracia Cristã) e Pros.

O bloco fica maior do que o formado pelo PT com PSB, PSOL e Rede, que tem 98 deputados, e passa a ter preferência na escolha de comissões.

Regimentalmente, o grupo também tem o direito a ter a liderança do minoria –posto que o bloco capitaneado pelos petistas já havia garantido ao PSB, com Alessandro Molon (RJ).