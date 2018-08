Peça teatral diverte e orienta alunos sobre reciclagem e redução da produção de lixo em Araucária

Ascom/Araucária

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e com apoio da Secretaria Municipal de Educação, está proporcionando uma sequência de apresentações teatrais para alunos do 5º ano das escolas municipais. O espetáculo “Heróis Naturais”, apresentado pelo Grupo Ponto Fixo Cia de Teatro, diverte e orienta alunos sobre a importância da reciclagem e da redução da produção de lixo.

Heróis Naturais é um musical feito para ser apresentado em espaços alternativos. A peça conta a história de seis personagens. Chorume, o vilão da trama, vive no lixão (aterro sanitário) junto a seu fiel amigo, Moscão. Peti Mocinha e o Senhor Latão também estão por lá soterrados em meio aos rejeitos. Estranhando o mau cheiro e a bagunça, chegam para tentar entender o que está acontecendo a bela Água Doce e seu amigo, Ozônio. As aventuras acontecem com muita música e humor.

Cronograma - As apresentações iniciaram nesta quinta-feira (23), nas Escolas Municipais Nadir Nepomuceno e João Leopoldo Jacomel. Nesta sexta-feira (24), a peça foi na Escola Municipal Prefeito Alderico Zanardini Ozório. A seguir, as datas das próximas apresentações: 27/08 Andréa Dias; 28/08 Arnaldo Maia; 30/08 General Celso; 31/08 Delani; 03/09 Egipciana; 04/09 Eglé; 05/09 Elírio; 06/09 Werka; 10/09 Maria Aparecida; 11/09 Pedro Biscaia; 12/09 Silda Sally; 13/09 Sebastião Tavares; 14/09 Ayrton Senna e Marcelino; 17/09 Elvira e Marcos Freire; 18/09 Juscelino K. Oliveira e Papa Paulo VI; 19/09 Balbina; 20/09 Archelau e Terezinha Theobald; 21/09 Aleixo Grebos; 24/09 Ambrósio Iantas; 25/09 Azuréa; 26/09 Castelo Branco; 27/09 Edvino Nowak; 28/09 João Sperandio e Ibraim; 01/10 Rosa Picheth; 02/10 Rui Barbosa; 03/10 Ceci Cantador.