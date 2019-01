Pedaladas, caminhadas e remadas mostram as belezas da RMC

Para quer conhecer as belezas naturais na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), há vários eventos ao longo do ano que convidam o morador a percorrer trilhas e paisagens da região. São caminhadas, pedaladas e até remadas programadas para este ano a partir de fevereiro.

Entre os eventos as mais conhecida e disseminadas são as Caminhadas da Natureza, uma promoção da Emater com os municípios e a instituição Anda Brasil, e que contam com a participação de diversos municípios paranaenses, muitos deles na RMC.

A primeira do ano acontece no dia 24 de fevereiro, em Mandirituba, no percurso Espigão das Antas - Circuito dos Faxinais. O percurso de Mandirituba está ranqueada na Anda Brasil como o segundo município a atrair mais caminhantes durante o ano. Promovendo quatro etapas anualmente, Mandirituba conta em média com mais de mil participantes a cada caminhada.

Além de Mandirituba, as caminhadas ainda acontecem na Grande Curitiba em Balsa Nova e Pontal do Paraná (10 de março), novamente em Mandirituba (17 de março), São José dos Pinhais (23 de março), Tijucas do Sul (24 de março), Campo Magro (em abril), Balsa Nova (6 de abril), Colombo (14 de abril). Agudos do Sul (21 de abril), Campo Magro (23 de abril), Campo Largo (27 de abril), Quatro Barras e Rio Negro (28 de abril), Quatro Barras (1º de maio), São José dos Pinhais (19 de maio) e Pinhais (26 de maio). A agenda ainda será completada até o fim do ano.

No ano passado a Emater promoveu cerca de 100 caminhadas da natureza em todo o Paraná. Promovidas no Paraná desde 2006, as caminhadas atraem cerca de 40 mil turistas todos os anos e movimentam por volta de R$ 1 milhão. Os percursos têm, em média, 12 quilômetros.

Pedalada

Além das conhecidas caminhadas internacionais da natureza, o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), em parceria com o Instituto Anda Brasil, também coordena no Estado as pedaladas da natureza. Há nove programadas para 2019, e a primeira será no dia 17 de fevereiro, no município de Fazenda Rio Grande, no “Circuito do Padroeiro”, um percurso de 20 quilômetros que passa por propriedades rurais e áreas verdes.

Na Grande Curitiba, ainda há pedaladas marcadas para Pinhais (26 de maio), Rio Negro (4 de agosto) e Piraquara (24 de novembro). “O objetivo, como no caso das caminhadas, é levar mais gente para o meio rural, só que de bicicleta, e gerar renda para os agricultores familiares”, explicou a gestora de turismo rural do Instituto Emater, Terezinha Busanello Freire.

Remada

O calendário de atividades turísticas da Prefeitura de Piraquara terá início no dia 9 de fevereiro com uma remada em jornada dupla. A atividade realizada nas águas da Barragem Piraquara II, pela primeira vez será em dois períodos. Os participantes terão a oportunidade de fazer o passeio durante a tarde e a noite. O evento costuma atrair caiaques, pequenos barcos e stand up paddle.

Ascom/PM Piraquara

Remada na Barragem Piraquara II: neste ano durante o dia e a noite