Pedreira Paulo Leminski recebe primeira turnê dos Tribalistas

“Meu convívio criativo e afetivo com Marisa e Carlinhos é uma das fontes mais férteis que me nutrem. Cada encontro nosso, para compor, cantar, gravar, conversar ou dar risada, desperta uma energia muito inspiradora, que agora poderemos celebrar ao vivo com nosso público."

Arnaldo Antunes

"Minha maior expectativa é reencontrar os Tribalistas que estão além de Marisa, Arnaldo e eu, que é essa legião de pessoas que deu alma e ouvido ao nosso repertório nesses últimos 15 anos. Nós nos propomos a servir através da música e fazemos isso com tanta naturalidade e espontaneidade que o clima que criamos contagia a nós mesmos."

Carlinhos Brown

“Estamos contando os dias para este encontro com os fãs ao vivo pela primeira vez. Dividir o palco com Carlinhos e Arnaldo é uma soma cujo resultado vai além de nós mesmos.”

Marisa Monte

“Somos muitos, quando juntos/somos um só”. Na canção do novo álbum dos Tribalistas, Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte reafirmam o laço afetivo-musical que os une há mais de 25 anos com parcerias que brilharam em dois discos em trio, diversas canções gravadas em seus álbuns individuais e por outros artistas, antes e depois do estrondoso sucesso do primeiro CD em conjunto, de 2002.

A turnê inédita dos Tribalistas começa por Salvador, no dia 28 de julho, segue para o Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Brasília e, por fim, Belo Horizonte. Na capital paranaense, o show acontece no dia 25 de agosto, na Pedreira Paulo Leminski e os ingressos já estão à venda pelo site da Eventim (https://www.eventim.com.br). Além disso, o público poderá tirar suas dúvidas em relação à turnê e às apresentações pelo email [email protected]

Nos 15 anos que separam o primeiro do segundo álbum, os Tribalistas incluíram em seus shows solos canções que se tornaram sucesso nacional e internacional, como “Passe em Casa”, “Velha Infância” e “Já Sei Namorar”. Essas e outras de ambos os discos formam a base do roteiro do show dirigido por Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown, Marisa Monte e Leonardo Netto, que também terá parcerias do trio gravadas por outros artistas ou por eles mesmos em outros projetos. A banda será formada por Dadi Carvalho (baixo, guitarra, bandolim e teclados), Pedro Baby (violão e guitarra), Pretinho da Serrinha (cavaquinho) e Marcelo Costa (bateria).

Batman Zavareze, responsável pelo Festival Multiplicidade e pela direção de arte do impactante show “Verdade Uma Ilusão” de Marisa, criou o cenário da turnê unindo música, arte e tecnologia.

A carioca Marisa, o paulista Arnaldo e o baiano Carlinhos moram cada um em sua cidade de origem, o que torna raro se encontrarem fisicamente para compor. A escolha de Salvador para lançamento da turnê foi apropriada. Foi lá que o projeto Tribalistas nasceu quando Brown produzia com Alê Siqueira o álbum Paradeiro, de Arnaldo Antunes, em 2001. Convidada a participar da faixa-título, Marisa permaneceu na cidade com eles e dali nasceram quase duas dezenas de canções. Alê Siqueira assinou com eles a coprodução de ambos os álbuns pilotados por Marisa, que também contou com Daniel Carvalho no segundo.

O meio musical passou por grandes transformações nesses 15 anos. Com mais de 3 milhões de CDs vendidos no Brasil e no mundo. Sem fazer shows, os Tribalistas voltaram a surpreender com a inovadora iniciativa de lançamento do segundo álbum com uma transmissão ao vivo de grande impacto na fanpage dos três artistas, vista durante uma hora simultaneamente por 5,62 milhões de fãs em 52 países, em que apresentaramquatro canções: “Diáspora”, “Um Só”, “Fora da Memória” e “Aliança”.

Lançado, em agosto de 2017, em CD e DVD pela Universal Music e nas plataformas digitais pela Altafonte, o álbum já é Disco de Ouro no Brasil e ganhou versão em vinil juntamente com o de 2002.

Ficha Técnica do Show

Direção: Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown, Marisa Monte e Leonardo Netto

Direção de Arte: Batman Zavareze

Direção de Produção: Simon Fuller

Produção Executiva: Maria Fortes

Iluminação: Juarez Farinon

Som: Daniel Carvalho

Figurino: Rita Murtinho

Direção Geral: Leonardo Netto

SERVIÇO

Local: Pedreira Paulo Leminski - R. João Gava, 970 – Abranches

Data: 25 de agosto

Horário de abertura: 17h

Horário de início do show: 21h

Classificação: 16 anos

*Menores de idade acompanhados por um responsável legal poderão participar.

Valores dos ingressos:

PISTA

R$100 (meia entrada)

R$200 (inteira)

PISTA PREMIUM

R$200 (meia entrada)

R$400 (inteira)

CAMAROTE

R$300 (meia entrada)

R$600 (inteira)

Sobre o Tribalistas

Lançado em 2002, o primeiro CD/DVD dos Tribalistas alcançou a marca de mais de três milhões de cópias e logo se tornou um fenômeno não apenas no Brasil, mas também em vários países do mundo – notadamente na França, Itália, Espanha, Portugal e Argentina.

Atentos às transformações tecnológicas ocorridas ao longo dos últimos anos, duas semanas antes do lançamento oficial do último álbum dos Tribalistas, em agosto do ano passado, Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown surpreenderam o público com uma apresentação online, na qual adiantaram quatro canções inéditas. A transmissão simultânea ao vivo aconteceu na fanpage dos três artistas e foi acompanhada por 5,62 milhões de seguidores em 52 países, incluindo Brasil, toda a América Latina, Estados Unidos, França, Espanha, Japão, Rússia e até Paquistão.

O sucesso foi imediato. Segundo dados do Spotify, o lançamento dos quatro singles teve a melhor performance dentro da categoria MPB desde que a plataforma chegou ao Brasil, em 2014. Todos entraram no Top 100 Spotify e houve um aumento de 65% de ouvintes mensais do grupo. Contabilizando apenas a faixa etária de 23 a 27 anos, o crescimento foi de 73%.

A turnê terá direção geral de Leonardo Netto e Tribalistas, direção de arte de BatmanZavarezee direção de produção de Simon Fuller.