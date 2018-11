Pela primeira vez em Curitiba, Sound Bullet apresenta turnê de elogiado disco, “Terreno”

Redação Bem Paraná com assessoria

Expoente da cena independente nacional, a banda carioca Sound Bullet aterrissa em Curitiba na turnê do disco “Terreno”, com a qual acaba de se apresentar no megafestival NOS Alive, em Portugal. A banda é recebida neste sábado (10/11), às 19h, pelas anfitriãs Céu de Vênus e Namomo na Casinha.

A Sound Bullet vem à cidade pela primeira vez e traz a turnê de seu álbum de estreia, lançado em 2017 e considerado um dos melhores do ano por veículos especializados. Além de “Terreno”, o repertório terá também os singles do EP “Ninguém Está Sozinho” e o sucesso “When it Goes Wrong”, que já soma mais de 800 mil execuções apenas no Spotify.

O grupo é formado por Guilherme Gonzalez (voz e guitarra), Fred Mattos (baixo), Rodrigo Tak-ming (guitarra), Henrique Wuensch (guitarra) e Pedro Mesquita (bateria). A Sound Bullet é um dos destaques da cena independente nacional, e ganhou recentemente o concurso EDP Live Bands, garantindo como prêmio uma apresentação no Festival NOS Alive, em Portugal, e a gravação de um novo álbum pela Sony Music.

A força do instrumental é personificada na Céu de Vênus, banda local que constrói uma sonoridade post-rock com a formação clássica de duas guitarras, baixo e bateria. Além disso, agrega outros elementos, do math rock e da música brasileira, para criar músicas igualmente reflexivas e dançantes. O quarteto sobe ao palco com Luciano Komirchuk (guitarra), Nicolas Fish (guitarra), Matheus Valente (baixo) e Rafael Walter (bateria).

Já Namomo reúne o guitarrista Lucas Bieni, anteriormente conhecido como Polvo Nanquim, a Lorenzo Molossi (bateria), Seithy Handa (baixo) e Yuri Grigoletti (guitarra, synth). O grupo apresenta sua “fritação suave”, harmonizando o math rock com ambient e lo-fi. No repertório estará a faixa “Tarte”, lançada digitalmente.

Os shows acontecem na Casinha, espaço intimista que fica na Rua Portugal, 54. Os ingressos custam entre R$10 e R$15 e a classificação é livre.

Serviço

Sound Bullet, Céu de Vênus e Namomo

Data: 10/11/2018 (sábado)

Horário: 19h

Local: Casinha

Endereço: Rua Portugal, 54 - Curitiba/PR

Ingressos: R$10 (até 19h30); R$15 (após 19h30)

Classificação: Livre

Evento: https://www.facebook.com/events/978919125625420/