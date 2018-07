Pela primeira vez uma mulher assume o comando da Prefeitura de Araucária

Ascom/Araucária

Nesta segunda-feira (30) tornou-se um dia histórico para Araucária. Nesta data, Hilda Lukalski Seima tornou-se oficialmente a 1ª mulher a assumir o cargo mais importante do município, após a licença do prefeito Hissam Hussein Dehaini para alguns dias de férias. Desde cedo, a prefeita em exercício Hilda já cumpria suas obrigações do cargo, como a assinatura de documentos, dando prosseguimento ao trabalho que vem sendo realizado.

Hilda se diz honrada em poder assumir a Prefeitura e agradece a confiança depositada pelo prefeito Hissam em tê-la convidado para ser sua vice-prefeita. Ela ressalta que conta com o apoio e parceria dos secretários, dos diretores e de todos os servidores municipais e exercerá a função com muita dedicação, respeito e responsabilidade para bem representar as mulheres de Araucária.

Nascida em Araucária, Hilda trabalha há 42 anos no Cartório de Registro Civil e, por isso, é muito conhecida na cidade. Ela lembra que já registrou a história de gerações de diversas famílias do município. “É minha primeira experiência na política. Espero que este momento [de assumir o principal cargo do município] seja uma porta que se abra para todas as mulheres”, afirmou. Por outro lado, o prefeito Hissam expressou sua confiança na nova prefeita. “Fico muito tranquilo e seguro e porque, na minha ausência, há uma pessoa em que posso confiar para exercer o cargo de prefeita de Araucária”, declarou Hissam.