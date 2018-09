Pela sexta vez, Marta é eleita a melhor jogadora do mundo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A brasileira Marta conquistou nesta segunda-feira (24) o prêmio de melhor jogadora de futebol do mundo pela Fifa.

Esta é a sexta vez que a atleta fatura o troféu. Ela não vencia a disputa organizada pela Fifa desde 2010. Ela ganhou a premiação de forma consecutiva de 2006 a 2010. Marta não conseguiu segurar a emoção ao conquistar o hexa. Emocionada com o feito histórico, a alagoana agradeceu a todos os que acompanham sua trajetória no futebol.

- Estou sem palavras. É um momento fantástico. E as pessoas falam pra mim assim: “Você já esteve nessa posição tantas vezes, e todas as vezes você se emociona”. E realmente, eu faço isso todas as vezes, porque isso representa muito para mim. Desde o primeiro momento que eu realmente enxerguei que era a melhor coisa que eu sabia fazer na vida, que é praticar esse esporte tão fantástico. Agradeço a Deus por me dar saúde para continuar. Não posso deixar de agradecer às minhas companheiras do clube e da Seleção Brasileira, aos fãs e aos jornalistas que me acompanham. Só tenho a agradecer. É um momento mágico. Obrigada - agradeceu, Marta.

Vice-artilheira da NWSL com 13 gols, Marta se destacou não só pelo Pride, como também pela Seleção Brasileira em 2017. Peça-chave da equipe norte-americana, a experiente jogadora terminou como líder de assistências do time com nove passes decisivos. Com a Amarelinha, a camisa 10 da Seleção Feminina conquistou a Copa América em abril. O título garantiu a classificação para a Copa do Mundo da França e os Jogos Olímpicos de Tóquio.