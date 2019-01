Pensando em decisões, Nenê quer tirar lições de derrota em clássico

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota por 2 a 0 no clássico diante do Santos não deverá abalar a preparação do São Paulo para a temporada 2019. Pelo menos, na opinião do atacante Nenê.

Em entrevista ao canal de TV por assinatura SporTV nesta segunda-feira (28), o jogador reconheceu que o time de André Jardine teve falhas no jogo, realizado no estádio do Pacaembu e válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista. No entanto, para ele, ao invés de se preocupar com críticas e cobranças, o time precisa tirar lições da partida para evitar tropeços em jogos de alto nível.

"Não foi um bom dia, um bom jogo nosso. Não tivemos a qualidade de ter a bola, de procurar ter mais a bola - nesse jogo, foi bem menos. Acredito que isso atrapalhou um pouco. Mas é sempre assim: quando é com o São Paulo, é sempre uma coisa a mais. Quando é com outros times, está tendo ajustes. Com o São Paulo, já inventam as coisas, crise. A gente está acostumado, faz parte", disse.

"É saber, ter uma lição do que erramos no jogo para não acontecer mais, para quando for decisão, não acontecer de novo", completou.

A curto prazo, o São Paulo tem pela frente dois jogos nos quais não pode falhar: contra o Talleres (Argentina), pela segunda fase da pré-Libertadores. No dia 6 de fevereiro, as duas equipes se enfrentam no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba; uma semana depois, no Morumbi.

Mesmo com a derrota no clássico, Nenê acredita que a preparação do São Paulo tem sido "muito boa" até aqui para os jogos mais importantes da temporada, "tirando esse resultado do último jogo".

"Nossos treinamentos têm sido muito intensos. Até falei com o Jardine sobre isso: a gente vai estar no melhor ritmo de jogo depois do quinto jogo, quando a gente entra em um ritmo de intensidade de campeonato mesmo. Foram apenas três jogos, fora os da Flórida (Cup) - lá era uma pré-temporada ainda, eram treinos, tivemos uma semana só", disse Nenê, indo além.

"Acredito que vamos estar em um momento muito bom. Como ele está fazendo esses revezamentos, essas trocas já pensando nisso... Todos os campeonatos são importantes, o São Paulo tem que entrar para conquistar todos os títulos neste ano, temos condições para isso, (o time) se reforçou para isso. Essa pré-Libertadores vai ser muito importante, vamos estar preparados com certeza", acrescentou.