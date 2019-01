Pente-fino na Funai aponta compra de mesa de R$ 20 mil

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - No governo de Michel Temer, a Funai (Fundação Nacional do Índio) autorizou a compra de móveis de escritório no valor total de R$ 685 mil.

O contrato, que faz parte de pente-fino realizado pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, ao qual a Funai é subordinada, detalha a aquisição, por exemplo, de quatro mesas pelo custo de R$ 19,7 mil cada uma e quatro poltronas no valor de R$ 3.100 a unidade.

A compra para a sede da entidade, localizada em zona nobre da capital federal, foi assinada em novembro.

O responsável pela aquisição foi exonerado no início deste ano, após a mudança de administração. Como a compra foi efetuada, não há como o novo governo cancelá-la.

"É um absurdo fechar esse tipo de contratação enquanto nas áreas de fronteira os funcionários da Funai passam por tantas dificuldades", disse à Folha de S.Paulo a ministra Damares Alves.

Procurado pela reportagem, o ex-presidente da Funai Wallace Bastos disse que o contrato de compra do novo imobiliário foi uma adesão a uma licitação realizada pelo Exército. "A ideia seria transferir os objetos usados e que ainda pudessem ser aproveitados para as coordenações regionais e técnicas de todo o Brasil, que têm, na maioria dos casos, mobiliários em péssimo estado."