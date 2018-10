‘PéPequeno’, ‘Um Pequeno Favor’ e ‘A Primeira Noite do Crime’ chegam à telona

Após um mês de poucos lançamentos, a última quinta do mês chegou e com ela os cinemas voltam a contar com diversas opções em cartaz. São três as estreias do dia 27 e de gêneros variados para agradar todo mundo, confira as novidades:

Mais nova animação da Warner, ‘PéPequeno’ conta a famosa história do Pé-Grande tendo as criaturas como protagonistas e os humanos como monstros. Tal inversão de papéis é o grande gancho do filme para brilhar ao apresentar diversos debates morais envolvendo crenças e regras.

‘PéPequeno’ tem direção e roteiro de Karey Kirkpatrick (‘Os Sem-Floresta) contando com ajuda de Sergio Pablos (‘Meu Malvado Favorito’) na adaptação. O estúdio já se tornou popular no meio após o sucesso dos filmes LEGO e ‘Cegonhas – A História que Não te Contaram’. Conquistando aqui mais uma obra merecedora de créditos, encantadora para todas as idades e trazendo uma bela lição de moral em meio de momentos fofos e divertidos.

Estrelado por Anna Kendrick e Blake Lively, com direção de Paul Feig, ‘Um Pequeno Favor’ chega com uma carga envolta de mistério numa embalagem de suspense leve. O diretor, conhecido por sua veia cômica (‘Missão Madrinha de Casamento’), agora parte para um gênero inexplorado; mantendo o foco em protagonismo feminino para suas obras. Aqui terá a companhia de Lively e Kendrick, famosas atrizes pelos trabalhos em ‘Gossip Girl’ e ‘A Escolha Perfeita’, respectivamente.

O longa é baseado no romance homônimo escrito por Darcey Bell e adaptado por Jessica Sharzer, contando a história de uma vlogger mãe que decide investigar o súbito desaparecimento de sua amiga Emily em sua pequena cidade. Mesmo com toda a premissa de ‘Um Pequeno Favor’ parecendo um suspense clichê, o filme tem uma identidade própria incrível ao conseguir mesclar vários gêneros com extrema facilidade. Respondendo todas as perguntas criadas em meio de plots twists e um encaminhamento satisfatório, bem dosado no drama, comédia, romance e claramente num toque sutil de suspense.

‘A Primeira Noite do Crime’ é a produção da já famosa franquia de horror que aborda a incomum premissa de uma noite onde todos os crimes são liberados. Desde 2013 já recebemos três longas contando consequências e eventos ligados as tais horas de ‘expurgo’. Enfim, chegou a hora de descobrirmos como tudo isso começou e quais as motivações que levaram o governo americano a instaurar tal insanidade; e é essa a função de ‘A Primeira Noite de Crime’, dirigido pelo novato Gerard McMurray (substituindo o criador James DeMonaco).

Fugindo um pouco ao estilo da franquia, temos aqui um grande debate social sobre minorias e a real razão da criação do expurgo. Com mais ação, ‘A Primeira Noite de Crime’ funciona muito bem como crítica política ao momento vivido mundialmente; deixando de lado o thriller e assumindo uma postura social expressiva.

Will Aleixo

Luan Santana: show ‘X’ em Curitiba

Luan Santana substitui Simone e Simaria no VillaMix

A dupla Simone e Simaria não fará mais parte do line up do VillaMix Curitiba, festival que acontecerá no dia 20 de outubro, na Arena Expotrade. Por conta dos problemas de saúde de Simaria, a dupla decidiu fazer uma pausa de pelo menos dois meses nos compromissos, ocasionando o cancelamento da apresentação na capital. Com isso, o cantor Luan Santana entra como uma das atrações e traz o show “X”. Os ingressos estão à venda partir de R$70. Além de Luan, estão confirmados os shows de Jorge & Mateus, Alok, Matheus & Kauan, Jefferson Moraes, Cleber & Cauan e JetLag.

Derek Mangabeira

Festa Esbórnia desembarca na Capital

Uma das maiores e mais tradicionais festas do Rio de Janeiro, a Esbórnia, desembarca em Curitiba neste sábado (29), em local ainda secreto. Trabalhando com o open bar premium em toda a festa, os ingressos que são limitados estão à venda pelo Sympla a partir de R$320. O local do evento é só revelado no dia, via e-mail, para os participantes.

Um dos principais objetivos da Esbórnia é oferecer experiências únicas e inéditas, por meio dos mínimos detalhes. A ideia é de que em Curitiba não seja diferente.

Para animar o público com muita música boa, a Esbórnia conta com um grande time de DJs convidados que formam a Esbórnia Music Stage. Eles serão responsáveis por agitar Curitiba com o som que transformou a festa em uma das grandes referências nacionais quando o assunto é entretenimento. A produção local fica por conta da CWB Brasil.

Galinha Pintadinha é a opção para as crianças

Uma das personagens mais carismáticas para as crianças desembarca em Curitiba para mais um show. Nos dias 29 e 30 de setembro, o palco do Teatro EBANX Regina Vogue recebe o espetáculo “Galinha Pintadinha - A Fabulosa Trupe”. O repertório musical da apresentação conta com sucessos de nosso cancioneiro infantil, em uma mistura de linguagens visuais, luzes, efeitos especiais e tecnologia. Um show com muita diversão para toda a família curtir, cantar e dançar. Os ingressos custam R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira).

Weber Padua

Skank: apresentação no Teatro Positivo

Skank chega a Curitiba com ingressos esgotados

Amanhã, a partir das 21h15, o Skank apresenta o show do inédito DVD “Os Três Primeiros – Ao Vivo” no Teatro Positivo. O show, gravado no Circo Voador no Rio de Janeiro em novembro de 2017 (em DVD, CD, Blu Ray e Vinil), e foi lançado neste ano. O repertório reúne os sucessos dos três primeiros álbuns e algumas das músicas mais representativas da banda nesse período. Os ingressos já estão esgotados.