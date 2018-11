Peppa Pig – Live Show  chega a Curitiba  para única apresentação

Imaginar o futuro pode ser uma tarefa muito divertida. Do espaço intergaláctico para o extremo oeste. Da ilha pirata para o castelo mais hilariante. Rainhas caprichosas, cowboys corajosos, piratas com tesouros. Até mesmo uma viagem à lua! É trazendo toda essa magia que “Peppa Pig – Live Show”, chega a Curitiba, neste domingo (11), às 15h, para única apresentação no palco do Teatro Guaíra. Os ingressos estão à venda a partir de R$25. A produção local fica por conta da Messe Produções.

O público vai cantar e dançar juntinho dos personagens Peppa, George, Suzy a Ovelha, Zoe Zebra, Dany Dog, Pedro Poney e muitos outros!

Serviço

Peppa Pig – Live Show

Quando: 11 de novembro 2018 (domingo)

Local: Teatro Guaíra – Grande Auditório (Rua XV de Novembro, 971)

Horário: 15h

Ingressos: De R$25 (meia-entrada) até R$120 (inteira), de acordo com o setor

Vendas: Disk Ingressos

Os ingressos podem ser adquiridos através do Disk Ingressos (Loja Palladium - de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, - e quiosques instalados nos shoppings Mueller e Estação - de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9h às 18h), e pelo portal www.diskingressos.com.br. A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue e portadores de necessidades especiais (PNE).

Forma de pagamento: Dinheiro | Cartão de Débito | Cartão de Crédito (a vista)

Classificação: Livre

Realização: Messe Produções

Informações: (41) 3315-0808