Péricles anuncia que não será mais intérprete da Mangueira

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Péricles, 49, anunciou que não será mais intérprete da Mangueira no Carnaval de 2019. Esta seria a segunda vez que o sambista desfilaria como um dos puxadores da escola de samba do Rio de Janeiro -a estreia foi em 2018.

Em comunicado enviado ao F5, da Folha de S.Paulo, a assessoria do cantor informou que mudanças nas datas de ensaio da Mangueira dificultaram o comparecimento de Péricles, que já tinha shows agendados.

"Desde que recebeu o convite da agremiação no final do ano passado, Péricles bloqueou datas específicas na agenda para os ensaios, de acordo com as orientações da época. Em razão das mudanças administrativas promovidas pela escola, o cronograma dos ensaios sofreu alterações, impossibilitando, dessa forma, conciliar a agenda do artista às novas datas", diz trecho da nota.

Ainda de acordo com o texto, Péricles afirma que está triste por não mais desfilar pela escola, mas que "seu coração" estará torcendo pela agremiação.

Campeã 19 vezes do Carnaval carioca, a Mangueira desfilará na Marquês de Sapucaí no dia 4 de março. Neste ano, o tema do enredo da escola carioca é "Histórias pra ninar gente grande".

Procurada, a Mangueira não se manifestou sobre a saída de Péricles até a publicação deste texto.