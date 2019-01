Pernambucana Tereza já se casou seis vezes, uma delas com uma mulher

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A pernambucana de Arcoverde Tereza, 52, é mais uma das participantes do novo BBB 19. A psicanalista e técnica de enfermagem hoje está solteira, mas já foi casada em seis oportunidades. Uma delas, inclusive, com uma mulher.

"Foi o relacionamento mais tranquilo que eu tive, com muito apoio. Eu nunca disse para ninguém da família que ela era minha companheira, mas todo mundo sabia. Eu sempre fui muito livre", revela ao site do GShow.

Fora esse, Tereza conta que teve outros relacionamentos um tanto quanto difíceis. O primeiro aconteceu quando ela tinha 16 anos. Após um tempo, descobriu que o homem tinha uma outra família. Um outro casamento durou apenas quatro meses. Isso porque ela resolveu oficializar a união com só 20 dias de namoro.

"Eu sofri tanto que decidi que a partir daquele momento, ninguém mais mandaria em mim", diz.

A psicanalista é mãe de dois filhos. Uma curiosidade é que um deles sempre foi fanático pelo BBB e tentou por diversas vezes entrar na atração. Por ironia do destino, quem conseguiu foi a mãe. "Eu o ajudava, gravava as fitas e tudo. Mas em 2016 resolvi tentar. Dentro de mim, eu sempre quis participar do programa, mas achava que não conseguiria."

BBB 19

A Globo começou a divulgar nesta quarta a lista de participantes da 19ª edição do reality show, depois de muito mistério e pistas verdadeiras ou não dadas por Boninho, diretor do programa, pelas redes sociais.

O programa estreia dia 15 de janeiro e vai ao ar de segunda a sábado, após "O Sétimo Guardião" e aos domingos, após o Fantástico.

O número de participantes ainda não foi revelado, mas o comando do programa continua com Tiago Leifert, pelo terceiro ano consecutivo. Ele substituiu Pedro Bial, que assumiu o programa de entrevistas Conversa com Bial.

Três "ex-sisters" vão atuar como repórteres do programa: Ana Clara (BBB 18), Vivian Amorim (BBB 17) e Fernanda Keulla (BBB 13). A Globo fará ainda edições especiais nas redes sociais para a cobertura do programa. O Boletim BBB será de segunda, quarta e sexta, às 13h nas redes sociais do programa, com spoilers e conversa com os eliminados. O Bate-Papo BBB acontece às terças e trará o participante eliminado com suas primeiras impressões depois de sair da casa.

O reality promete ter "brothers" de diversas regiões brasileiras em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão. Para esta edição, as seletivas foram realizadas em 12 cidades e passaram, pela primeira vez, nas capitais Rio Branco (AC) e São Luís (MA).

A última edição, no ano passado, teve como vencedora a acriana Gleici, a primeira representante do estado entre os vencedores. Desde Kléber de Paula, conhecido como Bam Bam, o programa premiou seis participantes naturais do estado de São Paulo, dois do estado de Goiás, dois do estado do Rio Grande do Sul, dois do Rio de Janeiro, dois da Bahia, um do Mato Grosso do Sul, um de Minas Gerais, um do Paraná e um do Acre -Gleici, do BBB 18, foi a primeira participante de um estado no norte do norte do Brasil a vencer o reality.

Dentre os 271 participantes ao longo das 18 edições passadas, o BBB reuniu pessoas de 23 estados brasileiros -os estados do Amapá, Maranhão, Sergipe e Tocantins nunca foram representados por um participante. Entre eles, alguns saíram como mocinhos e outros, como vilões.