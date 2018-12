Perseguida, artista cubana processa governo do país por difamação

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ativista e artista cubana Tania Bruguera entrou com um processo por difamação contra o governo do país.

"Cansada de sofrer difamações por meio de veículos de imprensa oficiais do país, como Gramma e Razones de Cuba, e de sites auspiciados pelo Ministério de Cultura, como La Jiribilla, decidi entra com uma denúncia contra as ações de pessoas físicas e jurídicas que afetaram a mim e a minha família psicológica, laboral e socialmente", escreveu a artista num comunicado enviado à imprensa.

Bruguera é crítica ferrenha da falta de liberdade de expressão em Cuba e recentemente ganhou repercussão por participar de protestos contra o decreto 349, que daria ao governo poder de fechar exposições e impedir eventos e trabalhos culturais contrários aos ideais do regime.

Ela foi detida diversas vezes pelo governo cubano. Na mais recente, no início do mês, quando saía da sua casa para participar de uma manifestação em frente ao Ministério da Cultura.

Artista de projeção internacional, e atualmente tem trabalhos numa exposição no Turbine Hall da Tate Modern, em Londres, Bruguera acredita que seu processo é o primeiro do tipo no país e espera que ele encoraja colegas a fazerem o mesmo.

"O que estou pedindo não é compensação econômica, mas a retratação nos mesmos veículos nos quais apareceram originalmente os artigos e, nos que aparecem na internet, que incluam uma nota esclarecedora", escreveu.

"Quiçá minha reputação entre os artistas cubanos, meus vizinhos e meus amigos tenha sido prejudicada permanentemente por esses atos de difamação, que não se limitaram à imprensa, mas também reuniões de diretores do Ministério da Cultura e do Ministério do Interior, diretores de museus nacionais e outros líderes e agentes culturais do governo com jovens artistas, estudantes, curadores e criadores para me desacreditar. Infelizmente, isso não se limita ao país porque a tentativa de difamação tentou alcançar suas costas com outros tentáculos."