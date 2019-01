Personagem de ‘Frozen’ trocará de gênero em versão na Broadway

Da Redação

‘Frozen’, uma das animações de maior sucesso dos últimos tempos, ganhou versão live action na Broadway e passará por transformações em 2019. Isso porque Olaf, conhecido boneco de neve, interpretado pelo ator Greg Hildreth, sofrerá mudanças. Na nova temporada, o personagem será vivido por uma mulher, de acordo com informações do “Hollywood Reporter”. A atriz Ryann Redmund foi convidada para dar vida a Olaf. “Ainda não consigo acreditar que tudo isso é realmente verdade. Eu estou emocionada e grata. Obrigada ao Frozen da Broadway por cogitar que uma mulher poderia fazer esse papel. Obrigada à minha equipe por estar aqui a cada etapa desse caminho. E obrigada à minha família e amigos que continuaram sempre me mostrando um amor e orgulho sem fim”, escreveu a atriz, em seu perfil no Instagram.

Televisão



Kaysar publica primeira foto como personagem de novela

O ex-BBB Kaysar Dadour divulgou no Instagram seu visual como Fauze, personagem que interpretará em sua estreia como ator, na próxima novela das 6 da Globo, ‘Órfãos da Terra’. “Fauze é um capanga do sheik Aziz Abdallah. Um personagem fiel do sheik. Ele nasce no meio de grande expectativa e gratidão. Vem Fauze, vem Órfãos da Terra. Essa novela vai trazer uma mensagem muito bonita”, escreveu o ex-BBB, que mora em Curitiba e conseguiu trazer a família da Síria. Kaysar ainda fez questão de agradecer às autoras da novela, Thelma Guedes e Duca Rachid, e ao diretor Gustavo Fernandez. Em entrevista ao Gshow em dezembro, Kaysar falou sobre a experiência: “Estou muito feliz e animado, mas ainda tenho que estudar muito. Observo os outros atores e tudo o que eles falam para mim é um aprendizado. “Como parte do processo de preparação para a novela, nós assistimos alguns vídeos sobre a guerra. Eu me emocionei muito nesse momento. Aquilo é real, é a vida real”, afirmou sobre a trama, que abordará a temática dos refugiados no Brasil.

‘Os Simpsons’



Homer Simpson usa próprio meme em episódio do seriado

É sempre interessante quando a ficção interage ou se apropria de algo da realidade. O seriado “Os Simpsons” é um exemplo disso e, desta vez, o personagem Homer usou um meme dele mesmo em um dos episódios. O perfil oficial da animação no Twitter publicou um trecho em que o patriarca da família envia uma mensagem para a filha. “Lisa, não consigo achar meu celular”, escreve ele. E a menina responde: “Você está escrevendo nele”. Em seguida, Homer envia um GIF dele mesmo se escondendo em um arbusto, numa atitude de vergonha.

Estado de saúde é gravE



Ator de ‘Tropa de Elite’ sofre acidente de carro no Rio

O ator Caio Junqueira, de 42 anos, sofreu grave acidente ontem, no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. O carro que dirigia capotou e ele foi socorrido e levado para o Hospital Miguel Couto. De acordo com informações da assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde, o quadro de saúde de Caio Junqueira é grave, mas ele está estável no momento. O ator fez inúmeros trabalhos, entre eles, participou do longa ‘Tropa de Elite’, de José Padilha, ao lado de Wagner Moura. Na TV fez trabalhos para a Globo, Record, e participou da ‘O Mecanismo’.

Música

‘Volte logo’, escreve filho de Arlindo Cruz

Arlindo Cruz, que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), se recupera em casa desde julho do ano passado após mais de um ano internado. Os filhos do cantor publicam com frequência mensagens de apoio e amor ao pai. “Nunca serei 1% do que você é. Você é gênio, fora de série, acima da média e, na minha opinião, o maior compositor da história do samba. Obrigado por tudo que faz por mim, por me dar teu nome, teu apoio , teu axé”, escreveu o filho dele, Arlindinho. “Saiba que o mundo ainda precisa e muito das tuas obras, então volte logo para expor tuas ideias”, pediu, na legenda de uma foto que aparece com o rosto colado ao do pai. “Quero muito saber o que pensa sobre o nosso País e sobre o momento que a nossa sociedade vive”, disse.

Níver do dia

Jim Carrey

ator canadense

57 anos