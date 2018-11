Pesquisa Ibope: Bolsonaro cresce e amplia vantagem sobre Haddad

Redação Bem Paraná

Pesquisa Ibope divulgada nesta segunda (1) no Jornal Nacional, da TV Globo, mostra isolamento de Jair Bolsonaro (PSL), com 31%. Fernando Haddad (PT) aparece com 21% das intenções de voto. Aparecem em seguida Ciro Gomes (11%) e Geraldo Alckmin (8%) estão tecnicamente empatados, em terceiro.

Em relação ao levantamento anterior do instituto, divulgado na quarta-feira (26): Bolsonaro passou de 27% para 31%; Haddad continua com 21%; Ciro oscilou de 12% para 11%, Alckmin se manteve com 8%, Marina foi de 6% para 4%. De acordo com a sondagem, os indecisos foram de 7% para 5% e os brancos ou nulos, de 11% para 12%.



Estimulada



Jair Bolsonaro (PSL): 31%



Fernando Haddad (PT): 21%



Ciro Gomes (PDT): 11%



Geraldo Alckmin (PSDB): 8%



Marina Silva (Rede): 4%



João Amoêdo (Novo): 3%



Alvaro Dias (Podemos): 2%



Henrique Meirelles (MDB): 2%



Cabo Daciolo (Patriota): 1%



Vera (PSTU): 0



Guilherme Boulos (PSOL): 0



João Goulart Filho (PPL): 0



Eymael (DC): 0



Branco/nulos: 12%



Não sabe/não respondeu: 5%

Rejeição

O Instituto também perguntou: "Dentre estes candidatos a Presidente da República, em qual o (a) sr. (a) não votaria de jeito nenhum? Mais algum? Algum outro?".

Neste levantamento, portanto, os entrevistados podem citar mais de um candidato. Por isso, os resultados somam mais de 100%.

Os resultados foram:

Bolsonaro: 44%

Haddad: 38%

Marina: 25%

Alckmin: 19%

Ciro: 18%

Meirelles: 10%

Cabo Daciolo: 10%

Eymael: 10%

Boulos: 10%

Vera: 9%

Alvaro Dias: 9%

Amoêdo: 8%

João Goulart Filho: 7%

Poderia votar em todos: 2%

Não sabe/não respondeu: 6%

Simulações de segundo turno

Ciro 45X% x 39% Bolsonaro (branco/nulo: 13%; não sabe: 3%)

Haddad 42% x 42% Bolsonaro (branco/nulo: 14%; não sabe: 3%)

Bolsonaro 43% x 38% Marina (branco/nulo: 17%; não sabe: 2%)

Margem de erro

A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ao todo, 3.010 eleitores em 208 municípios foram entrevistados. Pesquisa foi feita entre os dias 29 e 30 de setembro.



Registro no TSE: BR- 08650/2018

Contratantes da pesquisa: TV Globo e "O Estado de S.Paulo"

O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro

0% significa que o candidato não atingiu 1%. Traço significa que o candidato não foi citado por nenhum entrevistado