Pesquisa IRG/Bem Paraná: Ratinho Jr lidera com 45%; Cida vem em segundo, com 20,2%

Redação Bem Paraná

Na primeira sondagem desde as convenções que definiram oficialmente candidaturas e coligações, o deputado estadual Ratinho Júnior (PSD) lidera as intenções de voto para o governo do Estado, com 45%, seguido da governadora Cida Borghetti (PP), com 20,2%, segundo levantamento do IRG Pesquisas, encomendado pelo jornal Bem Paraná. Em terceiro na corrida pelo comando do Palácio Iguaçu está o deputado federal João Arruda (MDB), com 7,1%. A margem de erro é de 2,8% para mais ou para menos. Os números são da consulta estimulada, em que os eleitores são questionados sobre em quem pretendem votar a partir de uma lista dos candidatos.

Em quarto na preferência do eleitorado aparece o ex-deputado federal e candidato do PT, Dr Rosinha, com 3,9%. O professor Piva (PSOL) foi citado por 2,2% dos entrevistados, seguido do candidato da Rede Sustentabilidade, o ex-vereador de Curitiba, Jorge Bernardi, com 1,8%, e pelo jornalista Ogier Buchi, candidato do PSL – partido do presidenciável Jair Bolsonaro – com 1,5%.

A lista inclui ainda Priscila Ebara (PCO), com 0,3%; o candidato do PSTU, Ivan Bernardo, com 0,2%; e Geonísio Marinho (PRTB), com 0,1%.

A pesquisa aponta ainda que 11,4% dos eleitores não pretende votar em nenhum dos candidatos listados. Outros 6,3% não souberam responder.

Sexo e idade - Ainda na consulta estimulada, Ratinho Jr atinge seu maior índice entre as mulheres, com 47,8%, contra 41,9% do eleitorado masculino. O resultado se inverte em relação à Cida Borghetti, que tem 22% de intenção de voto dos homens, e 18,6% das mulheres.

O eleitorado feminino também é o mais indeciso ou refratário aos candidatos apresentados. Entre as entrevistadas, 14% disseram não pretender votar em nenhum dos candidatos. Já entre os homens esse índice é de 8,6%. Entre os que disseram não saber em quem votar, 6,9% são mulheres e 5,6%, homens.

Em relação à idade, Ratinho Jr tem melhor resultado entre os eleitores com 25 a 34 anos (50,4%) e menor entre os com 16 a 24 anos (37,8%). Já Cida Borghetti cresce entre os eleitores com 60 anos ou mais (23,7%) e cai entre os com 25 a 30 anos (17%).

O IRG ouviu 1.250 eleitores em 75 cidades paranaense, entre os dias 9 e 14 de agosto. O grau de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número PR-09806/2018.

Mais de 80% não tem candidato

A pesquisa IRG/Bem Paraná revela que às vésperas do início da campanha eleitoral, a maioria dos paranaenses ainda não definiu em quem vai votar para o governo do Estado ou segue alheia a disputa. Na consulta espontânea, em que o eleitor é convidado a informar sua preferência sem a apresentação de uma lista prévia de candidatos, nada menos do que 78,6% dos entrevistados dizem não saber dizer nenhum nome dos concorrentes ou preferido, o que indicaria que a disputa está aberta. Além disso, outros 6,5% dos ouvidos pelo IRG disseram não pretender votar em nenhum dos candidatos ao comando do Palácio Iguaçu nas eleições de outubro.

O deputado estadual e candidato do PSD, Ratinho Júnior, é o mais citado, com 8,3%, seguido da governadora e candidata à reeleição, Cida Borghetti, com 3,6%. O senador Roberto Requião (MDB), que é candidato à reeleição e não concorre ao governo, aparece em terceiro, com 0,7% das citações, seguido do ex-senador Osmar Dias (PDT), que desistiu de concorrer, com 0,6%.

Saída de Osmar ‘embaralha’ disputa

O resultado da pesquisa IRG/Bem Paraná revela que o eleitorado paranaense ainda não 'digeriu' a desistência do ex-senador Osmar Dias (PDT). No último levantamento disponível, do Ibope, divulgado no início de junho pela rádio CBN Cascavel, Ratinho Júnior (PSD) tinha 25% das intenções de voto, contra 20% de Osmar, e 18% do senador Roberto Requião (MDB).

Ao mesmo tempo, os números revelam o crescimento significativo das intenções de voto na governadora Cida Borghetti (PP), que aparecia então com 7% e no IRG tem mais de 20%. O deputado federal João Arruda (MDB), lançado como candidato na véspera do fim das convenções já aparece na primeira pesquisa com 7,1%. A pesquisa Ibope para a Rádio CBN Cascavel foi realizada entre os dias 26 e 29 de maio com 1.008 entrevistados. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do estado do Paraná sob o protocolo Nº PR-07962/2018.