Toda eleição reserva um pouco de polêmica, mas, o sufrágio ocorrido em 2018 no Brasil talvez tenha sido o mais controverso da história do país. Amizades foram desfeitas, famílias brigaram, colegas se desentenderam. Mas, após a definição da disputa para presidente da república, como esses relacionamentos ficaram?

Segundo estudo da Toluna com 533 pessoas, empresa fornecedora líder de insights do consumidor para a economia sob demanda, 37% das pessoas discutiram devido às eleições de 2018. Mas, após o término da disputa, 52% delas contaram que o relacionamento com as pessoas que discutiram já voltou ao que era antes.

