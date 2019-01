Pet center reinicia programa de adestramento coletivo para cães

Redação Bem Paraná, com assessoria

Janeiro é um mês de férias para muitas pessoas, mas para cães e seus tutores as aulas já iniciam no próximo sábado (12). Trata-se do programa de adestramento coletivo realizado pelo pet center HiperZoo em parceria com o comportamentalista Rafael Wisneski, da Meu Cão Companheiro.

Lançado há mais de um ano, o programa de adestramento coletivo é realizado semanalmente e conta com temas que contemplam as principais dificuldades enfrentadas na educação dos cães. O tema deste sábado será “Xixi e cocô no lugar certo” e para participar os interessados devem se inscrever na loja apresentando cupom fiscal de compras. As vagas são limitadas a quinze clientes por turma.

“As aulas de adestramento vêm fazendo muito sucesso, tanto pelo conteúdo abordado como pela facilidade de participação e oportunidade de troca de experiências entre os tutores”, comenta a sócia-proprietária do HiperZoo, Patrícia Maeoka. No ano passado o programa atendeu cerca de 400 cães e a expectativa é que a procura seja ainda maior em 2019. Para ampliar o acesso às aulas, o pet center alterou o horário para o período da tarde, atendendo à solicitação de grande número de interessados.

Além de orientar tutores sobre como adestrar seus cães a fazerem suas necessidades no local selecionado, o conteúdo também contempla os assuntos: controle de ansiedade e estresse, comandos básicos e como passear corretamente com o cão. O programa conta com a parceria das marcas Purina Nestlé, Petmais, Virbac, Kong e Ferplast.

Serviço

Aula de adestramento com Rafael Wisneski

Quando: sábado, 12 de janeiro, das 17h às 18h – Tema: “Xixi e cocô no lugar certo”

Entrada: apresentação de cupom fiscal do HiperZoo

HiperZoo - Rua Desembargador Westphalen, 3.448 – Curitiba/PR

Telefone: (41) 3051-7777