Petrobras reduz em 6,2% preço da gasolina nas refinarias

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Petrobras anunciou a redução de 6,2% no preço da gasolina a partir desta quarta-feira (31). O litro do combustível passará a ser negociado a R$ 1,8623 nas refinarias da estatal, R$ 0,12 a menos do que o preço atual.

As informações são da Agência Brasil.

No mês, a gasolina teve uma queda de preço acumulada de 15,96%, já que, em 30 de setembro, o litro do combustível era negociado a R$ 2,2159 —R$ 0,35 a mais do que o preço que será aplicado a partir desta quarta.

Nesta terça (30), o óleo diesel já sofreu uma redução de preço de 10,07% e passou a ser vendido a R$ 2,1228 por litro.