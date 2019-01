Peugeot 3008 Griffe 1.6 THP turbo para quem gosta de mordomias

Avaliamos o Peugeot 3008 Griffe 1.6 THP com câmbio automático de seis marchas. O modelo 2019 com sistemas de condução semiautônoma, como o Active Safety Brake, que traz o sistema de frenagem automática e alerta de colisão.

Na prática, ele serve para ajudar naquelas situações em que aparece um obstáculo à frente do veículo repentinamente, ou quando o motorista perde a atenção ao volante e corre o risco de bater no carro da frente.

Nessas situações, o sistema emite alertas de luz e sonoro, e se o motorista não reagir, o carro freia, evitando um incidente. O piloto automático inteligente permite que o motorista regule a velocidade máxima a ser atingida, que pode variar entre 30km/h e 180km/h.

O Peugeot 3008 Pack traz ainda o sistema de ponto cego ativo, que identifica tudo o que o motorista não consegue ver pelos retrovisores. Ele usa sensores e uma câmera que detectam objetos e pessoas, emitindo sinais sonoros e luminosos nos retrovisores. Providencial para evitar acidentes com motos ou em ultrapassagens comuns.

O sistema atua em conjunto com o corretor e alerta de permanência em faixa, que ao perceber a desatenção do motorista e a possibilidade de um acidente, corrige a trajetória se houver ultrapassagem de uma linha sem que a seta de direção seja acionada. Nessa condição o motorista sente o volante puxando para retornar para a faixa correta.

Outros auxílios disponíveis no SUV francês são o leitor de sinalização de velocidade, que lê as placas e evita possíveis multas; o detector de fadiga, que emite alertas quando o motorista está dirigindo há mais de duas horas a uma velocidade superior a 65km/h, sugerindo um descanso; e o assistente de farol alto, que alterna entre luz alta e baixa automaticamente, de acordo com as condições de iluminação da pista e do trânsito na via. Ele ativa e desativa o farol alto de acordo com a necessidade, sem ofuscar a visão de quem trafega à frente do veículo. Todas as informações dos sistemas podem ser checadas no painel de instrumentos totalmente digital.

No interior os bancos dianteiros, que contam com sistema de massagem, com cinco programações diferentes. Para estacionar, a central multimídia exibe as imagens da câmera Visiopark, que mostra o carro de diferentes ângulos, até de cima. O motor 1.6 THP, a gasolina, de 165cv, tem respostas imediatas à aceleração, graças ao sistema de turbo e injeção direta de combustível e o câmbio automático de 6marchas, funciona sem trancos e favorece a boa dirigibilidade do modelo.