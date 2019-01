PF prende homem suspeito de compartilhar pornografia infantil na internet

Redação Bem Paraná com Assessoria de Comunicação da Polícia Federal

A Polícia Federal prendeu na manhã de hoje (25 de janeiro) um suspeito de divulgar arquivos de pornografia infantil pela internet. A prisão foi efetuada na cidade de Londrina, no norte do Paraná, após agents comparecerem a uma residência para cumprir um mandado de busca e apreensão. Durante as buscas localizaram diversos arquivos de pornografia infantil armazenados em computadores, tablets e telefones. O suspeito foi preso em flagrante.

As investigações começaram em 2017 e após a identificação do endereço digital utilizado pelo usuário, foi possível determinar sua identidade e residência. O compartilhamento dos arquivos era feito por meio de um aplicativo que utilizava usando um codinome.

Além dos arquivos de pedofilia também foi encontrada pequena quantidade de maconha.

O preso foi conduzido para a Delegacia de Polícia Federal em Londrina e permanecerá à disposição da Justiça Federal. Se for condenado, poderá ter penas de até quatro anos de reclusão.