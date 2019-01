PF prende três em Curitiba por simulação de união estável para fins migratórios

Redação Bem Paraná

A Polícia Federal prendeu nesta terça (29) três pessoas em flagrante ao tentarem simular uma união estável com o objetivo de regularizarem a situação de um imigrante irregular no país.

Uma brasileira e seu suposto companheiro chinês apresentaram no setor de migração da Polícia Federal diversos documentos com o intuito de regularizar a permanência do imigrante que reside em Curitiba.



Devido a informações de que estariam ocorrendo fraudes em processos destinados a obter o registro de estrangeiros, os Policiais Federais do setor ao verificarem a documentação apresentada e realizarem diligências, constataram a falsidade da união estável, que se verdadeira permitiria que o imigrante obtivesse o registro de permanência no país por reunião familiar com companheira brasileira.



Foram presos uma aliciadora, o imigrante de origem chinesa e uma brasileira que recebeu um valor monetário para simular a união estável.

Os presos responderão pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica em documento público e em documento particular e uso de documentos falsificados e se condenados poderão ter penas de até 15 anos de prisão.