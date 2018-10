Pikachu cumprirá protocolo da Fifa após pancada e é dúvida no Vasco

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com uma concussão cerebral constatada após exames, Yago Pikachu precisará cumprir um protocolo estabelecido pela Fifa para este tipo de quadro e se torna dúvida no Vasco para a decisiva partida desta sexta-feira (26), contra o Internacional, em São Januário.

O lateral/meia levou uma pancada na cabeça aos 13 minutos do primeiro tempo ao dividir uma bola no alto. Após perder a consciência rapidamente, foi atendido pelo médico vascaíno Carlos Fontes, que aconselhou sua substituição, algo que revoltou bastante o jogador, que chegou a atirar uma garrafa d'água no gramado por querer voltar ao campo.

Depois do jogo e já mais calmo, Pikachu foi encaminhado a um hospital do Recife, onde se submeteu a uma tomografia computadorizada e avaliação neurológica, onde se teve o diagnóstico.

"O Yago sofreu um trauma na cabeça, apresentou fala com palavras desconexas e perda de consciência, mas recobrou rapidamente os sentidos. Foi conduzido a um hospital e lá foi submetido à tomografia computadorizada e avaliação neurológica. O exame diagnosticou uma concussão cerebral e indicou a necessidade de se seguir o protocolo estabelecido pela Fifa", declarou Carlos Fontes ao site oficial do Vasco.

O protocolo de recuperação é progressivo e leva um total de cinco dias a partir da data da lesão, considerando que as primeiras 48 horas são de repouso. Deste modo, existe a chance de que Yago Pikachu esteja em campo diante do Internacional, já que todo o processo, a princípio, se encerrará na quinta.

Este já o segundo caso de concussão cerebral no Vasco este ano. No dia 15 de setembro, no clássico com o Flamengo em Brasília, o volante Bruno Silva também sofreu um desmaio após pancada na cabeça e chegou a ser transferido de ambulância do gramado para o hospital.