Pilotar um drone tem cursos para adultos e crianças em Curitiba

Da Redação Bem Paraná

As aeronaves não tripuladas e remotamente pilotadas, também conhecidas por drones, têm diversos usos, de profissionais, esporte ou lazer. E a cada dia se tornam mais acessíveis. Porém, exige que o usuário tenha habilidade para utilizá-los. Em Curitiba há escolas para capacitar o usuário na pilotagem do drone. E tem escola para adultos e também para crianças.

O Centro Europeu, uma das principais escolas de profissões do mundo, acaba de abrir mais uma turma para o seu pioneiro curso de Piloto de Drones. Dividido em módulo inicial e básico, o curso aborda tudo o que os profissionais precisam saber para se tornar um piloto de drone, com ênfase na nova legislação exigida pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). O curso teve início nesta segunda-feira (15).

Os drones podem ser utilizados tanto para hobby, como em diversas áreas, como a agricultura de precisão, engenharia civil, arquitetura, geociências e robótica, prevenção Ambiental, saúde pública, além de áreas ligadas ao aspecto artístico e publicitário, como fotografia e cinematografia.

Para crianças

A Drone Kids School é uma escola de pilotagem de drones para crianças. Atualmente, a tecnologia explodiu ao possibilitar equipamentos com altíssima qualidade e com custo acessível para uso como ferramenta de educação e corrida de drones, foco da Drone Kids School, além de aplicações como geolocalização, produção de vídeo, salvamento, mapeamento agrícola, etc. “É uma forma de estimular os futuros adultos a terem habilidades para as profissões que serão criadas com o avanço das cidades inteligentes”, afirma Márcio Vieira, Founder & CEO Drone Kids School.